Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) koopt Mablink Bioscience – een Frans biotechnologiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de volgende generatie antilichaam-medicijnconjugaten voor kanker.

Het is het tweede bedrijf in kankermedicijnen dat Lilly deze maand heeft gekocht

Het is duidelijk dat de farmaceutische kolos vastbesloten is zijn voetafdruk in de oncologie uit te breiden.

Eerder deze maand werd gemeld dat Lilly bereid was 1,4 miljard dollar uit te geven om Point Biopharma Global Inc over te nemen – een bedrijf met hoofdkantoor in Pittsburgh dat zich ook inzet voor de behandeling van kanker.

Alles bij elkaar heeft het in New York genoteerde bedrijf dit jaar nu minstens zes overnames gedaan, waaronder Emergence Therapeutics waarmee Mablink Bioscience in 2021 samenwerkte.

De focus op medicijnen tegen obesitas heeft de afgelopen maanden de marktkapitalisatie van Eli Lilly & Co op bijna $600 miljard gebracht, waardoor het het meest waardevolle farmaceutische bedrijf in de Verenigde Staten is.

Eli Lilly zal begin november de resultaten over Q3 bekendmaken

De overname van Mablink werd gisteravond voor het eerst gemeld door Endpoints News, met Dan Skovronsky te gast, de Chief Scientific Officer van Eli Lilly & Co.

Wat de in Indiana gevestigde gigant betaalt om Mablink Bioscience te kopen, dat in april preklinische gegevens voor MBK-103 rapporteerde, blijft echter onbekend. Het Franse bedrijf is van plan zijn leidende ADC-kandidaat in 2024 naar de eerste proef op mensen te duwen.

Het beursnieuws arriveert slechts een paar weken voordat Lilly naar verwachting haar Q3-resultaten zal bekendmaken. De consensus is dat het dit kwartaal 70 cent per aandeel zal verdienen, tegenover $1,98 per aandeel een jaar geleden.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor dit grote farmaceutische aandeel, dat de afgelopen acht maanden al bijna is verdubbeld.