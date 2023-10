Japanse aandelen zetten hun opmerkelijke uitverkoop voort terwijl de rente op staatsobligaties steeg. De Nikkei 225-index daalde woensdag met ruim 1,50% en bereikte een dieptepunt van ¥31.500. Het is met ruim 7% ingestort ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Japanse obligaties kelderen

Japanse aandelen sloten zich aan bij mondiale sectorgenoten in een grote uitverkoop, omdat de zorgen over de economie verslechterden. Woensdag daalden belangrijke Amerikaanse indices zoals de Dow Jones en de S&P 500 met ruim 1%.

Een belangrijk punt van zorg onder beleggers is de obligatiemarkt. De onrust op de obligatiemarkt die een paar maanden geleden begon, houdt aan. Het nauwlettend in de gaten gehouden rendement op 30-jaars staatsobligaties steeg naar 5%, het hoogste punt sinds 2007.

Dezelfde obligatiecrisis doet zich voor in Japan, waar de BoJ in augustus haar rentecurvecontroleprogramma aanpaste. Uit gegevens blijkt dat de tienjaarsrente donderdag met 3,21% is gestegen en een hoogtepunt van 0,83% heeft bereikt, het hoogste niveau sinds 2012.

Op dezelfde manier steeg de Japanse rente op 30-jarige obligaties met 1,13% naar 1,78%, ook het hoogste niveau sinds 2013. Als gevolg daarvan was de Bank of Japan gedwongen in te grijpen op de open markt om een diepere uitverkoop op de obligatiemarkt te voorkomen.

De Nikkei 225-index trok zich ook terug nadat Japan gemengde economische gegevens publiceerde. Volgens het statistiekbureau is de export van het land in september gestegen van 0,8% naar 4,3%. De import daalde met 16,3%, wat leidde tot een handelsoverschot van ruim 62,4 miljard euro.

Uit aanvullende gegevens bleek dat buitenlanders Japanse obligaties ter waarde van ruim 794 miljard yen kochten in de verwachting dat de Bank of Japan uiteindelijk de rente in de komende maanden zou gaan verhogen. Buitenlanders investeerden deze maand ruim 1,2 biljoen yen in Japanse aandelen.

Voorspelling Nikkei 225-index

De beste manier om de Nikkei 225-index te analyseren is door het concept van de Wyckoff-methode te gebruiken. Zoals hierboven blijkt, zien we dat de index tussen maart 2022 en maart dit jaar in een consolidatiefase bleef. We kunnen dit zien als de accumulatiefase van de methode.

Vervolgens ging het de markup-fase in, die plaatsvindt wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Nu is de index in de distributiefase beland en heeft een dubbel toppatroon gevormd. Het is ook onder de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gecrasht.

De vooruitzichten voor de index zijn bearish, aangezien deze zich nu in de afwaarderingsfase bevindt. Het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden is ¥30.500, het laagste punt op 4 oktober. Bij een doorbraak onder dit niveau daalt de koers naar ¥29.216.