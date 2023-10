American Express Company (NYSE: AXP) daalde vrijdag met 3,0%, ook al rapporteerde het beter dan verwachte resultaten voor het fiscale derde kwartaal.

AMEX zegt dat de kredietstatistieken goed stand houden

De financiële dienstverlener rapporteerde voorzieningen voor kredietverliezen van $1,2 miljard, tegenover $778 miljoen een jaar geleden, wat wijst op hogere netto afschrijvingen.

Toch zei American Express dat de kredietcijfers van zijn klanten goed stand hielden. Volgens het persbericht blijven de percentages van wanbetalingen onder het niveau van vóór de pandemie. Volgens CEO Stephen Squeri:

Wij zijn van mening dat we goed gepositioneerd zijn als we ernaar streven onze langetermijnambities voor groeiplannen in 2024 en daarna te verwezenlijken in een stabiele macro-omgeving.

Niettemin handhaafde Citi-analist Keith Horowitz vandaag zijn verkoopadvies op AXP en verlaagde het koersdoel naar $143 – ongeveer waar het aandeel op het moment van schrijven al handelt.

Financiële hoogtepunten van het derde kwartaal van American Express

Inkomsten $2,45 miljard, vergeleken met $1,88 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg eveneens van $2,47 naar $3,30

De omzet steeg met 13% op jaarbasis tot 15,38 miljard dollar

De consensus was $ 2,95 per aandeel op een omzet van $ 15,36 miljard

De uitgaven van kaarthouders stegen in het derde kwartaal met 7,0% op jaarbasis

American Express zei dat reizen en vrije tijd/entertainment het middelpunt van de uitgaven bleven in het onlangs afgesloten kwartaal. Bij CNBC’s “Squawk on the Street” zei Nathan Sheets, de Global Chief Economist van Citi:

De Amerikaanse consument was uitzonderlijk sterk. Het is in dit stadium erg moeilijk om veel bewijs te zien van een betekenisvolle vertraging bij de consument.

Eerder deze week zei het US Census Bureau dat de detailhandelsverkopen in september met ruim 0,7% zijn gestegen.

“Millennial and Gen Z consumers continue to be the fastest-growing portion of our cardmember base," American Express CEO Steve Squeri told analysts on a conference call.



