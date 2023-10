Chinese aandelen zitten in grote problemen nu de problemen in de vastgoedsector voortduren. De nauwlettend in de gaten gehouden Shanghai Composite-index crashte vrijdag naar 2.983, het laagste niveau sinds november vorig jaar. Deze is deze week met ruim 12% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Op dezelfde manier stortte de China A50-index vrijdag in tot 11.750, het laagste niveau sinds november. Het is ook met 18% gedaald ten opzichte van het YTD-hoogtepunt. Deze prijsactie geeft aan dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over de Chinese economie.

De Chinese vastgoedindex crasht

De Chinese economie wordt geconfronteerd met talrijke tegenwind, die de aandelenmarkt scherp omlaag heeft geduwd. De belangrijkste uitdaging is dat de vastgoedsector, die de belangrijkste motor is, de slechtste fase ooit doormaakt.

Deze problemen kwamen aan het licht na de ineenstorting van Evergrande in 2021. Het bedrijf, waarvan de Amerikaanse activiteiten faillissement hadden aangevraagd, staat op de rand van instorten. De CEO en oprichter staat onder effectief huisarrest nadat de autoriteiten vermoedden dat hij zijn bezittingen naar het buitenland verplaatste.

Country Garden, een andere ontwikkelaar in moeilijkheden, waarschuwde onlangs dat de verkopen zijn gedaald. Het land is nu niet in staat zijn dollarobligaties te betalen. Gecombineerd hebben Country Garden en Evergrande een totale schuldenlast van bijna $500 miljard. Ook andere kleinere vastgoedbedrijven doen het niet goed.

De uitdaging voor China is dat de vastgoedsector het belangrijkste onderdeel van de economie is, goed voor ruim een kwart van de productie. Terwijl de meeste Amerikanen in de aandelenmarkt investeren, wijzen de Chinezen kapitaal toe aan onroerend goed.

China ziet ook minder directe buitenlandse investeringen omdat de spanningen met westerse landen als de Verenigde Staten afnemen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de buitenlandse directe investeringen in China zijn gedaald tot het laagste niveau in meer dan 25 jaar. De buitenlandse directe investeringen daalden in de eerste acht maanden van het jaar met 5%.

Het allerbelangrijkste is dat buitenlandse investeerders hun bezit aan Chinese aandelen dumpen. In een notitie waarschuwden analisten van Morgan Stanley dat de exits in totaal meer dan 25 miljard dollar hebben gekost, een ongekend niveau. De analisten waarschuwden voor het kopen van de dip in Chinese aandelen.

Voorspelling China A50-index

China A50-indexgrafiek door TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de China A50-index de afgelopen maanden een vrije val heeft doorgemaakt. Het daalde onlangs onder het belangrijkste steunniveau op 12.245, de laagste swing op 1 juni. Deze prijs lag ook aan de onderkant van het dalende driehoekspatroon.

De Chinese A50-index is ook gedaald tot onder de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De Relative Strength Index (RSI) is gedaald naar het oversoldniveau.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de China A50 – en de Shanghai-index – bearish naarmate de risico’s toenemen. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke doel voor de A50-index 11.140, het laagste niveau van november vorig jaar.