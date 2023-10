Chevron gaat Hess Corp overnemen voor 53 miljard dollar

Hess Corp (NYSE: HES) opende vandaag in het groen nadat Chevron Corporation (NYSE: CVX) zei dat het het energiebedrijf voor $53 miljard zal kopen.

Chevron waardeert Hess Corp op $171 per aandeel

De vanmorgen aangekondigde all-stock overeenkomst waardeert elk aandeel van Hess Corp op $171 – een premie van ongeveer 5,0% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Chevron verwacht dat de overname het bedrijf zal helpen beter te concurreren met zijn grotere rivaal Exxon in Guyana. Pierre Breber, Chief Financial Officer, zei vandaag in een persbericht:

Verwacht wordt dat de toevoeging van Hess de vrije kasstroomgroei van Chevron verder zal vergroten. Chevron is van plan meer geld terug te geven aan de aandeelhouders met een hoger dividend en de terugkoop van eigen aandelen.

De aandelen van Chevron Corp zijn op het moment van schrijven met 2,0% gedaald na de aankondiging van deze transactie, die ook zal helpen zijn voetafdruk in Amerikaanse schalieolie te vergroten.

Analist van Citi reageert op de aankondiging

Chevron besteedt 53 miljard dollar aan Hess Corp, voornamelijk om zijn portefeuille ‘hoogwaardig’ te maken, aldus Alastair Syme, analist van Citi.

De genoemde overeenkomst zal naar verwachting binnen de eerste zes maanden van 2024 worden afgerond, op voorwaarde dat deze voldoet aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door toezichthouders en aandeelhouders.

Chevron is ervan overtuigd dat de samenwerking met Hess Corp zal helpen de jaarlijkse kosten met 1,0 miljard dollar te verlagen. Maandag onthulde het ook plannen om tot 2028 tot 15 miljard dollar te genereren via de verkoop van activa.

What a spectacular ride for Guyana.



It has gone from zero oil output in 2019 to >500,000 b/d in early 2024, with the two top US oil companies — Exxon and Chevron (after Hess deal) — leading the development. Important both from a geopolitical and corporate perspectives | #OOTT — Javier Blas (@JavierBlas) October 23, 2023

De olie- en gasgigant verwacht in het huidige kwartaal $3,58 per aandeel aan inkomsten, tegenover $5,56 per aandeel een jaar geleden. De aankondiging komt slechts enkele dagen nadat Exxon Mobil plannen bevestigde om Pioneer Natural Resources voor ongeveer $60 miljard te kopen.