Aandelenkoersen van Kering, LVMH en Hermes zijn gedaald: koop de dip?

De aandelen van luxegoederen zijn gedaald nu de groei in belangrijke markten als China, de Europese Unie en de Verenigde Staten vertraagt. De aandelenkoers van LVMH daalde deze week naar een dieptepunt van €659,6, een daling van ruim 24% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Als gevolg daarvan is het nettovermogen van Bernard Arnaut met ruim $4,6 miljard gedaald tot $157 miljard.

Kering, het moederbedrijf van Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta en Yves Saint Laurent, crashte naar €391, het laagste niveau sinds maart 2020. Het is met ruim 47% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Op dezelfde manier zijn ook de aandelen van Hermes ingestort. Het aandeel daalde naar €1.761, het laagste punt sinds maart 2023. Het daalde met ruim 12% ten opzichte van het hoogste punt sinds het begin van het jaar. In Zwitserland zijn de aandelen van Swatch Group gedaald naar CHF 230,6, 30% onder het hoogste punt van 2023.

Bedrijven in luxegoederen maken een grote reset door nu de wereldeconomie vertraagt. Deze bedrijven kenden een robuuste groei tijdens de pandemie, omdat de rentetarieven op een historisch laag niveau bleven en de prijzen van aandelen en cryptocurrency enorm stegen.

Kering zei dinsdag dat de totale omzet in het derde kwartaal met 9% is gedaald tot ruim €4,4 miljard. Alle merken behalve Kering Eyewear en Corporate stonden in het rood. LVMH daarentegen zag zijn omzet in de afgelopen negen maanden stijgen tot ruim €62,2 miljard, terwijl de groei in China en de VS vertraagde.

Hermes daarentegen publiceerde relatief sterke financiële resultaten. De omzet steeg tot €3,4 miljard in het derde kwartaal en met 22% in de eerste negen maanden van het jaar.

Is het veilig om de dip te kopen?

Aandelen LVMH, Kering, Hermes en Swatch

Heeft het daarom zin om de dip van bedrijven als LVMH, Hermes en Kering te kopen? In grote lijnen vermoed ik dat de sector van luxegoederen de komende maanden zal blijven vertragen, omdat de rentetarieven op een hoog niveau blijven.

Het grootste risico voor deze bedrijven is China, een belangrijke markt. Uit recente gegevens blijkt dat het niet goed gaat met de economie van het land, wat de regering ertoe heeft aangezet een stimuleringspakket te lanceren.

Op de lange termijn denk ik echter dat het kopen van de dip in deze luxegoederenaandelen wel zinvol is. Historisch gezien zijn deze bedrijven doorgaans stabieler dan de basisconsumptiegoederen, omdat ze zich richten op de hogere klasse, die over meer discretionaire uitgaven beschikt.

Het belangrijkste is dat deze aandelen zullen herstellen als de centrale banken de rente gaan verlagen. Analisten verwachten dat de Federal Reserve in 2024 zal beginnen met het verlagen van de rente.