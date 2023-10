Duitse aandelen stegen woensdag na de relatief sterke financiële resultaten van Deutsche Bank. De DAX-index, die de grootste blue chip-bedrijven in Duitsland volgt, steeg naar €14.800, een paar punten boven €14.642, het dieptepunt van deze week.

De winsten van Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft de afgelopen jaren een grote ommekeer gekend. Het bedrijf, dat een paar jaar geleden bijna failliet ging, is uitgegroeid tot een van de meest winstgevende in de sector.

Uit de woensdag gepubliceerde resultaten blijkt dat de winst in de afgelopen negen maanden is gestegen naar €5 miljard, terwijl de omzet met 6% is gestegen naar €22,2 miljard. Deze groei vond plaats toen de rentetarieven in Europa naar het hoogste niveau ooit sprongen.

Bovendien steeg de winst na belastingen van Deutsche Bank naar €3,5 miljard, terwijl de instroom bij de Private Bank en Asset Management steeg tot €39 miljard. Als gevolg hiervan steeg de aandelenkoers van Deustche Bank met ruim 6%. De aandelen zijn met ruim 32% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Ondanks dit alles kampen de Duitse aandelen nog steeds met grote tegenwind. Ten eerste opereren autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes Benz in een nieuw normaal. Terwijl deze bedrijven eeuwenlang de auto-industrie domineerden, komt er nu nieuwe concurrentie op gang.

Volkswagen is kwetsbaarder vanwege het grote marktaandeel in China. De Chinese markt wordt nu gedomineerd door Chinese merken als Byd, Li Auto en Nio. Hoewel het bedrijf een partnerschap is aangegaan met Xpeng, zal het moeite hebben om te domineren zoals het in het verleden deed.

Deze Duitse autofabrikanten worden op hun Europese markt ook geprijsd door goedkope – maar even goede – Chinese bedrijven. Eerder deze maand kondigden de Europese autoriteiten een onderzoek aan naar Chinese elektrische voertuigen. Het onderzoek zou kunnen leiden tot represailles van de Chinese autoriteiten.

Andere Duitse bedrijven worden ook geconfronteerd met grote tegenwind, omdat de kosten van zakendoen blijven stijgen. Als gevolg daarvan is het ondernemersvertrouwen in de regio blijven dalen. Ook bedrijven en particulieren hebben het moeilijk nu de rente stijgt. Zoals we eerder schreven daalde de Europese M2-geldhoeveelheid opnieuw in september.

Voorspelling DAX-index

DAX-grafiek van TradingView

In mijn recente artikel over de Duitse DAX waarschuwde ik dat de index een bearish uitbraak zou doormaken. Ik heb het stijgende wigpatroon aangehaald, dat een van de meest bearish signalen is. De aandelen zijn nu onder de onderkant van het wigpatroon gecrasht.

Tegelijkertijd zijn de aandelen onder de belangrijkste steun van € 15.503 gezakt, het laagste niveau in juli en augustus. Het is ook onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 100 dagen gedaald, terwijl de Relative Strength Index (RSI) zich heeft teruggetrokken.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden €14.476 bedraagt, het laagste niveau op 20 maart.