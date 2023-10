De DAX-index zette donderdag zijn meedogenloze uitverkoop voort, nadat beleggers reageerden op verschillende zwakke financiële resultaten. De index daalde naar een dieptepunt van €14.667, het laagste niveau sinds maart 2023. De index is dit jaar met ruim 11% gedaald ten opzichte van het hoogste punt, wat betekent dat er sprake is van een correctie.

Inkomsten HelloFresh en Siemens Energy

Copy link to section

De DAX-index werd donderdag aangestuurd door twee belangrijke bedrijven. Ten eerste kwam Siemens Energy, de omstreden windturbinefabrikant, onder grote druk te staan nadat het bedrijf zei dat het in gesprek was met investeerders en de overheid over extra kapitaal om de balans te versterken.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Siemens Energy staat onder druk omdat de vraag naar windenergie is gestabiliseerd. Een paar maanden geleden waarschuwde het bedrijf dat het dit jaar ruim 4,5 miljard euro zou verliezen. Naast de langzame groei van de windenergiesector wordt het bedrijf geconfronteerd met de uitdaging om defecte turbines te verkopen, waarvoor het nu miljoenen besteedt om deze te repareren.

Recent nieuws is niet positief over windenergie. Op de laatste veiling van windmolenparken in de Noordzee in Groot-Brittannië werd bijvoorbeeld niet geboden. Tegelijkertijd waarschuwden verschillende Amerikaanse gouverneurs Joe Biden dat de windsector meer overheidssubsidies nodig had.

Orsted, het gigantische Deense bedrijf, heeft gewaarschuwd dat het een aantal van zijn locaties in de VS zal verlaten. De aandelenkoers van Siemens Energy is met ruim 72% ingestort ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar en met 80% ten opzichte van het hoogste punt ooit.

Ondertussen stortte de koers van het aandeel HelloFresh met meer dan 125 in nadat het bedrijf zwakke resultaten publiceerde. In totaal is het aandeel met ruim 77% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau ooit en schommelt het rond het laagste punt sinds 2020.

Het maaltijdpakketbedrijf zei dat de gecorrigeerde kernwinst 69,2 miljoen euro bedroeg, terwijl het actieve aantal klanten daalde tot 7,1 miljoen. Het rapport kwam een dag nadat het bedrijf een groot aandeleninkoopprogramma ter waarde van $158 miljoen had aangekondigd.

HelloFresh vs Siemens Energy aandelen

Voorspelling DAX-index

Copy link to section

DAX-grafiek van TradingView

Woensdag waarschuwde ik dat de DAX 40-index ondanks de sterke resultaten van Deutsche Bank een groot risico liep op een bearish ineenstorting. Op de daggrafiek is de index gedaald tot onder de onderkant van het stijgende wigpatroon.

De koers is ook onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 100 dagen gedaald, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het oversoldniveau nadert. Daarom zijn de vooruitzichten voor de index nog steeds bearish, waarbij de volgende belangrijke steun €14.470 bedraagt, de laagste swing op 20 maart.