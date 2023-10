De S&P 500 opende vandaag in het groen nadat het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis zei dat de belangrijkste prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen in september in lijn was met de verwachtingen.

Stephanie Link deelt haar visie op de S&P 500

Copy link to section

Deze maand steeg de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed met 0,3%, tegenover een kleinere stijging van 0,1% in augustus.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Stil, Stephanie Link, de Chief Investment Strategist van Hightower, is ervan overtuigd dat de referentie-index binnenkort weer zal gaan stijgen. Bij de “Squawk Box” van CNBC zei ze vandaag:

Ik denk dat we nog een week, misschien twee weken van onrust zullen hebben en dan zijn we klaar voor een eindejaarsrally. Daarom wil ik een aantal aandelen kopen op basis van zwakte.

Vergeleken met vorig jaar bedroeg de kern-PCE in september 3,7%. Merk op dat de S&P 500 op het moment van schrijven ongeveer 10% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Van welke sectoren houdt Link vooral?

Copy link to section

Link ziet momenteel vooral kansen in de technologieaandelen. Ze heeft deze week zelfs Google aandelen gekocht bij de daling na de winst, omdat “de cijfers beter waren dan de reactie in de aandelenkoers”.

Mega Cap Tech Stocks which have been the strength of the market this year have officially entered a correction pic.twitter.com/zfWfoi3FqK — Barchart (@Barchart) October 27, 2023

De expert van Hightower blijft ook optimistisch over energie, vooral omdat namen als Chevron die zij bezit een nogal opwindend dividendrendement opleveren.

Ook op vrijdag zei de BEA dat de totale PCE dit jaar met 3,4% en deze maand met 0,4% was gestegen. De persoonlijke uitgaven stegen in september met ruim 0,7%, terwijl de persoonlijke inkomens met 0,3% 10 basispunten onder de schatting van de Dow Jones lagen.

Vorige week zei John Stoltzfus van Oppenheimer dat de S&P 500 het jaar nog steeds op een niveau van rond de 4.900 zou kunnen eindigen.