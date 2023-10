De wisselkoers van het paar USD/RUB bleef deze week dalen, terwijl de Russische roebel een sterke comeback maakte. Het pair daalde dinsdag naar een dieptepunt van 91,86, veel lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe, op 102,15.

De Russische roebel herstelt zich

De Russische roebel heeft de afgelopen weken een krachtig herstel doorgemaakt, geholpen door de hogere prijzen voor ruwe olie en valutacontroles. Het land heeft het ook goed gedaan, geholpen door de aanhoudende valutacontroles door de Russische regering.

De meest recente valutacontrole vond deze week plaats toen de regering nieuwe regels oplegde aan bedrijven die hun Russische activiteiten verlieten. Volgens FT moeten deze landen hun activiteiten in de roebel verkopen.

Als alternatief kunnen deze bedrijven vreemde valuta accepteren, zoals de Amerikaanse dollar of de euro. In dit geval moeten deze bedrijven echter akkoord gaan met een langdurige vertraging die tot aanzienlijke verliezen zou kunnen leiden.

De regering hoopt dat deze nieuwe kapitaalcontroles kapitaalvlucht uit deze bedrijven zullen voorkomen. Bedrijven als Coca-Cola, Heineken en PwC hebben sinds het begin van de oorlog de Russische markt verlaten.

De Russische regering en de centrale bank hebben verschillende maatregelen aangekondigd om de munt te redden. De centrale bank heeft dit jaar de rente meerdere malen verhoogd, terwijl de overheid grote bedrijven heeft gedwongen een deel van hun buitenlandse valuta te verkopen.

Het paar USD/RUB heeft zich ook om andere redenen teruggetrokken. Ten eerste doet de Russische economie het goed, geholpen door de stijgende militaire uitgaven. Het werkloosheidspercentage blijft 3,0%.

Bovendien verdient Rusland nog steeds miljarden dollars terwijl de prijs van ruwe olie stijgt. In een nota op dinsdag waarschuwde de Wereldbank dat de prijs $150 zou kunnen bereiken als de oorlog tussen Israël en Hamas escaleert.

Verder zijn er tekenen dat Rusland de oorlog tegen Oekraïne heeft gewonnen. Het tegenoffensief van Oekraïne is mislukt, terwijl Rusland een vijfde van het land in handen heeft. Ook zijn Russische aandelen naar een meerjarig hoogtepunt gestegen.

Technische analyse USD/RUB

USDRUB-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD ten opzichte van de RUB dit jaar een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het heeft onlangs een dubbeltoppatroon gevormd op 102.01. In prijsactieanalyse is dit patroon meestal een goed bearish teken.

Het USD-wrijvingspaar is onder de onderkant van het stijgende kanaal, weergegeven in rood, terechtgekomen. Het is ook gedaald tot onder de 50- en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA). De twee MA’s hebben zelfs een bearish crossover-patroon gemaakt.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden het psychologische niveau op 85 is. Het alternatieve scenario is waarin de aandelen zich herstellen en het belangrijkste psychologische niveau opnieuw testen op 100.