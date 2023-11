De aandelenkoers van Vestas Wind Systems (ETR: VWS) zette de neerwaartse trend voort terwijl de zorgen over de windindustrie aanhielden. De aandelen daalden woensdag met ruim 2% na het verrassende winstrapport van Orsted. Ze zijn met meer dan 53% gecrasht sinds het hoogste punt in 2022.

VWS winst vooruit

Het was een zware rit voor bedrijven in de windenergiesector. Vorige week daalden de aandelen van Siemens Energy met ruim 30% nadat het bedrijf garanties had gevraagd aan de Duitse overheid.

En woensdag kelderden de aandelen van Orsted, nadat het bedrijf $4 miljard aan Amerikaanse windactiviteiten had afgeschreven. Verschillende andere bedrijven in de sector zijn de afgelopen maanden hard gecrasht.

Hetzelfde zien we in de zonne-energie-industrie, waar bedrijven als Sunrun en Enphase Enphase Energy de afgelopen maanden zijn ingestort. Tegelijkertijd hebben bedrijven als BP en Shell plannen aangekondigd om hun doelstellingen op het gebied van schone energie terug te schroeven.

Het is tegen deze achtergrond dat Vestas Wind Systems op 8 november zijn financiële resultaten over het derde kwartaal zal publiceren. Beleggers hebben lage verwachtingen van het bedrijf wat betreft de winsten, omdat hoge rentetarieven de sector afremmen.

Om te beginnen is Vestas Wind Systems een bedrijf dat windturbines levert op drie platforms: EnVentus-, 4 MW- en 2 MW-platforms. Het bedrijf ziet waarschijnlijk een trage groei omdat de vraag in de sector verslechtert.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de orderintakes van het bedrijf in het tweede kwartaal met 8% zijn gegroeid. De omzet steeg met 4% tot ruim 3,4 miljard euro. Deze groei droeg bij tot 29% van de groei van de dienstensector, waardoor de marges werden vergroot.

Het bedrijf sloot het kwartaal af met een achterstand van ruim 31,6 miljard euro, waarvan het grootste deel in de EMEA-regio, gevolgd door Amerika en APAC. Nu de sector vertraagt, is de kans groot dat de activiteiten van het bedrijf zullen vertragen.

Koersvooruitzichten Vestas Wind Systems

De weekgrafiek laat zien dat de koers van het aandeel VWS de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het aandeel is gedaald van een hoogtepunt van DKK 318,4 in 2021 naar een dieptepunt van DKK 132,98. Het heeft moeite gehad om van de steun van DKK 132,98 af te komen. Als gevolg hiervan heeft het een patroon met dubbele bodem gevormd.

De aandelenkoers van Vestas Wind Systems blijft onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 weken. De twee gemiddelden hebben zojuist een deathcross-patroon gevormd, een van de meest populaire bearish signalen op de markt.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bearish, waarbij het volgende belangrijke steunniveau op 132,98 ligt. Een daling onder deze steun zal het patroon van de dubbele bodem tenietdoen en leiden tot meer neerwaartse druk op het psychologische niveau van 100 euro.