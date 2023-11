De prijzen van cryptocurrencies sloten zich aan bij de Amerikaanse aandelen in een grote rally, terwijl handelaren wachtten op het belangrijke besluit van het Federal Open Market Committee (FOMC). De Dow Jones steeg met ruim 250 punten, terwijl de S&P 500 en Nasdaq 100 met ruim 0,80% stegen.

Tokens Near, Tron en Zilliqa stijgen

Het Near Protocol (NEAR)-token was woensdag het best presterende token en steeg naar het hoogste niveau sinds juli. De koers is de afgelopen twaalf dagen op rij met bijna 50% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in oktober.

Near heeft een voorsprong genomen op het komende NearCon-evenement dat gepland staat op 7 november. Het evenement heeft meestal verschillende grote evenementen die het ecosysteem in beweging brengen

De prijs van Tron (TRX) zette ook de bullish rally voort, waardoor het dit jaar de best presterende grote cryptocurrency is. De prijs van het token steeg naar $0,1007, het hoogste punt sinds november 2021.

Tron is gestegen vanwege de sterke prestaties van zijn ecosysteem. De totale waarde (TVL) in het ecosysteem van JustLend is gestegen naar meer dan $5,7 miljard, waarmee het na Lido en Maker de derde grootste speler in de sector is. Het JST-token van Just, een governance-token, zweeft in de buurt van het hoogste punt sinds mei vorig jaar.

De prijs van Zilliqa bleef ook stijgen. Het ZIL-token steeg naar een hoogtepunt van $0,020, het hoogste punt sinds augustus dit jaar. In tegenstelling tot Near Protocol en Tron is het ecosysteem van Zilliqa de afgelopen maanden relatief gematigd geweest. Uit gegevens van DeFi Llama en DappRadar blijkt dat de meeste dApps in het ecosysteem weinig marktactie zien.

Zilliqa versus Near Protocol versus Tron

Besluit van de Federal Reserve

De volgende belangrijke katalysator voor de prijzen van Near Protocol, Zilliqa en Tron is het komende besluit van de Fed. De meeste analisten zijn van mening dat de Fed haar renteverhogingen zal onderbreken voor de tweede vergadering op rij.

De Fed kampt met tal van uitdagingen in de Amerikaanse economie. De inflatie is nog steeds hardnekkig hoog, terwijl de economie veerkrachtig lijkt. Vorige week gepubliceerde economische gegevens lieten zien dat het bbp in het derde kwartaal met 4,9% groeide, omdat de consumentenbestedingen veerkrachtig bleven.

De obligatiemarkt geeft echter rode signalen af nu de rente op 10- en 30-jaarsobligaties op het hoogste punt in meer dan tien jaar blijft staan. Als gevolg hiervan geeft de overheid nu ruim 800 miljard dollar uit om haar schulden af te betalen, en dit cijfer zou binnenkort de 1 biljoen dollar kunnen bereiken. Deze altcoins zullen waarschijnlijk reageren op de volgende actie van de Securities and Exchange Commission (SEC). Analisten zijn van mening dat de toezichthouder voor het einde van het jaar eindelijk Bitcoin ETF’s van onder meer Blackrock, Invesco en Ark Invest zal goedkeuren.

