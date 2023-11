USD/PKR: Pakistaanse roepie daalt in aanloop naar een cruciale IMF-bijeenkomst

De recente stijging van de Pakistaanse roepie heeft onlangs een grote barrière bereikt. De wisselkoers van het paar USD/PKR herstelde zich van het dieptepunt van vorige maand van 275,80 naar een hoogtepunt van 282. 11. De wisselkoers blijft 8,25% onder het hoogste punt van dit jaar.

Pakistaanse inflatie neemt af

De Pakistaanse roepie was de afgelopen weken een van de best presterende valuta, zelfs toen de Amerikaanse dollarindex (DXY) sterk steeg. De munt herstelde zich nadat de Pakistaanse regering een enorme strijd was begonnen om de munt te redden.

Dat gebeurde door hardhandig de illegale dollarhandel aan te pakken en beperkingen op te leggen aan bedrijven in de forexhandel. Het land voert ook een strijd om een einde te maken aan de parallelle markt die al jaren bloeit.

De laatste tijd heeft de Pakistaanse roepie echter het momentum verloren, zoals ik in mijn laatste rapport had voorspeld. Hoewel het harde optreden al lang had moeten plaatsvinden, is de realiteit dat Pakistan voor tal van uitdagingen staat.

Er komen verkiezingen aan die voor grote verdeeldheid kunnen zorgen. In de meeste periodes presteren de valuta’s van opkomende markten doorgaans ondermaats in de richting van grote verkiezingen. Dat hebben we onlangs gezien met de Nigeriaanse naira, de Zimbabwaanse dollar en de Argentijnse peso.

Het andere grote risico waarmee de PKR-valuta wordt geconfronteerd, is een grote schuldvervaldag in 2024. Die obligatie, die in dollars luidt, zal tot meer valutadruk leiden omdat het niet goed gaat met de economie. Pakistan voert nu gesprekken met het IMF en andere kredietverstrekkers. Het team van het agentschap zal donderdag een bezoek brengen aan Pakistan om te beraadslagen over de volgende vrijgave van 700 miljoen dollar in het kader van het programma van 3 miljard dollar.

Het meest recente nieuws over de Pakistaanse roepie kwam van het statistiekbureau van het land. In een rapport stelt het agentschap dat de Pakistaanse inflatie in oktober naar beneden is gedaald nadat de regering de brandstofprijzen had verlaagd.

De consumentenprijsindex (CPI) daalde in oktober met 26,89%, vergeleken met 31,4% in de voorgaande maand. De terugtrekking was in lijn met wat de Pakistaanse centrale bank tijdens haar recente bijeenkomst had voorspeld. Tijdens haar laatste vergadering liet de bank de rente ongewijzigd voor de derde vergadering op rij.

Technische analyse USD/PKR

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD ten opzichte van de PKR de afgelopen dagen een bullish comeback heeft gemaakt. Het is hersteld naar een hoogtepunt van 282,10, wat hoger was dan het laagste punt van het jaar tot nu toe, op 275,80. Het blijft onder de 25- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

De vooruitzichten voor het paar USD/PKR zijn nu bearish, met een volgende niveau van 275,80, het laagste punt in oktober. Op de lange termijn geloof ik echter dat het paar zich zal herstellen als kopers het belangrijke psychologische niveau van 300 opnieuw testen.