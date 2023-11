Windenergie-zeepbel barst nu koers van het aandeel Orsted instort

De windenergie-industrie maakt een moeilijke periode door nu de rente stijgt, waardoor de ook de kosten voor bouw en onderhoud stijgen. De koers van het aandeel Orsted stortte woensdag in met ruim 20%, een week nadat de aandelen van Siemens Energy met meer dan 30% kelderden. Het aandeel is sinds het hoogste punt dit jaar met meer dan 60% ingestort.

Windenergie problemen

Er zijn steeds grotere risico’s dat de wind- en zonne-energie-industrie instort. In september registreerde Groot-Brittannië wat volgens The Guardian de ‘grootste ramp op het gebied van schone energie’ in jaren is. Op de veiling van het land voor de volgende windprojecten werden geen biedingen uitgebracht omdat bedrijven waarschuwden voor de stijgende kosten.

Ondertussen stuurden een aantal gouverneurs in de Verenigde Staten een brief naar Biden, waarin ze de federale regering opriepen de windindustrie te steunen. De gouverneurs noemden de stijgende kosten in de sector en verstoringen van de toeleveringsketen.

En vorige week stortte de aandelenkoers van Siemens Energy in, nadat het bedrijf zich tot de overheid had gewend voor financieringsgaranties. Het bedrijf wil meer dan 16 miljard dollar aan staatsgaranties naarmate de activiteiten vertragen. En in China waarschuwde Xinjiang Goldwind dat de winst met 98% daalde.

En nu luidt Orsted, een toonaangevend bedrijf in de windenergie-industrie, alarm over zijn activiteiten. Het bedrijf zei dat het een bijzondere waardevermindering van $4 miljard zou boeken op projecten in de Verenigde Staten.

Daarom zijn er toenemende risico’s dat de activiteiten van het bedrijf in de problemen zullen blijven, behoudens grote investeringen door de overheid. In een rapport zei het bedrijf dat de EBITDA voor de eerste negen maanden van het jaar DKK 15,4 miljard bedroeg, een kleine stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Het totale verlies van het bedrijf bedroeg 19,9 miljard DKK, terwijl de Return on Capital Employed (ROCE) daalde tot -14%. De CEO liet weten:

“Daarom hebben we, als onderdeel van onze voortdurende evaluatie van onze Amerikaanse offshore windportfolio, besloten om de ontwikkeling van Ocean Wind 1 en Ocean Wind 2 stop te zetten. Tegelijkertijd hebben we de definitieve investeringsbeslissing genomen over de 704 MW Revolution Windproject.”

Orsted koersvoorspelling

Uit de weekgrafiek blijkt dat de aandelenkoers van Orsted de afgelopen maanden hard is gecrasht. Precies, de aandelen zijn met bijna 80% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit. En de situatie verslechtert nu het aandeel op koers ligt voor de grootste wekelijkse daling sinds augustus.

Orsted aandelen zijn onder alle voortschrijdende gemiddelden en het belangrijke steunniveau gebleven op DKK 540,8, het laagste niveau in mei. Hoewel het aandeel duidelijk oververkocht is, is het daarom waarschijnlijk dat de neerwaartse trend zal blijven dalen. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden DKK 200.