De opkomst en ondergang van Estee Lauder terwijl de aandelenkoers wegsmelt

Estee Lauder (NYSE: EL), het bekende bedrijf in de beauty- en mode-industrie, zit in de problemen. Het aandeel daalde woensdag naar $100, het laagste punt sinds oktober 2017. Op zijn hoogtepunt tijdens de pandemie noteerde het aandeel $366. Als gevolg hiervan is de totale marktkapitalisatie van het record van meer dan 133 miljard dollar gedaald tot 37 miljard dollar.

De opkomst van Estee Lauder

Estee Lauder, opgericht in 1946, is een Amerikaans bedrijf dat bekend is in de schoonheidsindustrie. Het werd opgericht door Estee Lauder, voorheen bekend als Josephine Esther Mentzer. Samen met haar man, Joseph Lauter, richtten ze het bedrijf op in 1946 en ontvingen ze het jaar daarop de eerste grote order van $800.

Het bedrijf van Estee Lauder is door de jaren heen snel gegroeid. Hoewel deze groei grotendeels autonoom was, besteedde het bedrijf ook veel aan acquisities. Zo nam het in 1994 Make-Up Art Cosmetics (MAC) over, gevolgd door Bobbi Brown Cosmetics.

Andere opmerkelijke overnames waren bedrijven als Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced en Kilian Paris. Meest recentelijk heeft het Tom Ford overgenomen in een deal van $2,3 miljard.

Terwijl Estee Lauder groeide, explodeerden de inkomsten naarmate de middenklasse in de VS en de internationale markten groeide. De jaaromzet bedroeg in 2009 ruim 7,32 miljard dollar en in 2022 17,74 miljard dollar. Ook het netto inkomen steeg met een piek van ruim 2,8 miljard dollar in 2021, omdat het profiteerde van de lockdowns en stimuleringspakketten door Covid-19.

Naarmate de activiteiten van Estee Lauder groeiden, kwamen er geruchten naar voren dat sommige bedrijven – vooral LVMH en L’Oréal – een bod overwogen. Voor het uitvoeren van een dergelijke deal is het groene licht nodig van de familie Lauder, die 38% van het bedrijf en 86% van de stemrechten bezit.

EL-aandelengrafiek door TradingView

De val van Estee Lauder

De activiteiten van Estee Lauder maken nu een grote vertraging door. Ten eerste neemt de concurrentie in de schoonheidsindustrie toe, waardoor deze de afgelopen jaren marktaandeel heeft verloren. Het heeft zijn marktaandeel verloren van grote reuzen als L’Oréal en Shiseido en kleinere bedrijven als ELF.

Uit recente gegevens van Euromonitor blijkt dat het marktaandeel van Estee Lauder in de VS met bijna een vijfde is gedaald tot 6,2%. In dezelfde periode won L’oreal marktaandeel tot 13,7%. Uit een ander rapport van Yogi bleek dat L’Oreal 40 van de populairste huidverzorgingsmerken verkocht.

Hierdoor zijn de verkopen van Estee Lauder vertraagd. Uit de resultaten van het eerste kwartaal bleek dat de omzet van het bedrijf met 10,4% op jaarbasis daalde tot $3,52 miljard. Het noemde het trage herstel van de Chinese economie, de hoge rentetarieven en de stijgende inflatie.

Het netto inkomen van Estee Lauder daalde met 84% tot $108 miljoen. Het belangrijkste was dat het bedrijf zijn verwachtingen voor het tweede kwartaal en het volledige jaar verlaagde. Het verwacht dat de aangepaste winst per aandeel zal dalen tot tussen $0,48 en $0,58, wat neerkomt op een daling van 62% tot 69%. De CFO verklaarde:

“We verlagen onze begrotingsvooruitzichten voor de rest van het jaar om het trager dan verwachte hersteltempo te weerspiegelen als gevolg van toenemende externe tegenwind die zich tijdens het tweede kwartaal blijft ontwikkelen.”

De toekomst van Estee Lauder

Estee Lauder maakt zonder twijfel een moeilijke periode door nu de activiteiten vertragen. Dit blijkt uit het feit dat de aandelenkoers de afgelopen maanden hard is gedaald. Ook verlaagde het bedrijf zijn verwachtingen opnieuw.

De geschiedenis leert dat groot herstel na zo’n vrije val enige tijd vergt. Ten eerste kampt het bedrijf nog steeds met grote tegenwind, omdat de rentetarieven naar verwachting langer hoog zullen blijven. De concurrentie op de belangrijkste markten neemt nog steeds toe.

Gelukkig bezit Estee Lauder nog steeds enkele van de beste merken in de branche. Dit betekent dat het management alsnog een sterke turnaround kan realiseren. Het allerbelangrijkste is dat de ineenstorting betekent dat het bedrijf nu een goed overnamedoelwit kan worden voor bedrijven als L’Oréal en LVMH.

Een dergelijke overname zou deze bedrijven helpen hun aanwezigheid op de Verenigde Staten en andere Aziatische markten te versterken.

Op de middellange termijn vermoed ik dat de aandelenkoers van Estee Lauder onder druk zal blijven staan terwijl beleggers wachten op de volgende katalysator.

