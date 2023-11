De prijs van Sweat Economy (SWEAT) bewoog deze week zijwaarts, terwijl andere cryptocurrencies zoals Bitcoin, Solana en Near Protocol stegen. Het token werd verhandeld op $0,0090, een daling van 14,40% ten opzichte van het hoogste punt in oktober. Ondanks de terugval is $SWEAT nog steeds ruim 112% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

NearCon evenement in het vooruitzicht

Copy link to section

Cryptocurrencies zijn onlangs aan een grote rally begonnen, geholpen door de sterke rally van Bitcoin. Bitcoin steeg van het dieptepunt van $24.800 in september en zit nu boven de $35.000, terwijl de hoop op een Bitcoin ETF toenam.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sweat Economy is in een consolidatiefase terechtgekomen, terwijl beleggers wachten op de volgende katalysator. Onlangs meldden we dat het bedrijf zich naar meer landen had uitgebreid, waaronder de Verenigde Staten.

Vooruitkijkend zal de volgende potentiële katalysator voor het token het NearCon-evenement van volgende week in Lissabon zijn. Dit is een belangrijke gebeurtenis die de grootste spelers in het ecosysteem van Near Protocol samenbrengt.

Volgens de website van het evenement zullen Oleg Fomenko en Nik Pletkios van Sweat tot de topsprekers behoren. In hun toespraken is de kans groot dat ze meer zullen praten over het Sweat-ecosysteem en een deel van het komende nieuws.

Pumped to have @oleg_fem, the dynamic CEO of @SweatEconomy, at NEARCON!



Join us to explore how the Sweat Economy is catalyzing the move-to-earn phenomenon, making fitness rewarding for all! 🏃‍♂️💨" pic.twitter.com/iqKY2V6Rb1 — NEAR Protocol | NEARCON | November 7-10 | Lisbon! (@NEARProtocol) October 24, 2023

Historisch gezien stijgen cryptocurrencies in aanloop naar of tijdens een grote gebeurtenis. Solana en andere tokens in zijn ecosysteem, zoals Raydium, behoren bijvoorbeeld tot de toppresteerders naarmate het BreakingPoint-evenement voortduurt.

Op dezelfde manier was NEAR van Near Protocol deze week een van de best presterende cryptocurrencies.

Prijsvoorspelling Sweat Economy

Copy link to section

SWEAT-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijs van $SWEAT een indrukwekkend herstel heeft doorgemaakt na het dieptepunt op $0,0041 in juni. Onlangs bewoog het token echter zijwaarts nadat het aanzienlijke weerstand had gevonden.

Bij nadere beschouwing blijkt dat de consolidatie van het token plaatsvond nadat het het belangrijke 50% Fibonacci Retracement-niveau opnieuw had getest. Historisch gezien consolideren of trekken financiële activa zich terug na het testen van een belangrijk retracementpunt.

Het allerbelangrijkste is dat SWEAT wordt ondersteund door de 50-daagse en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA). Het is er verschillende keren niet in geslaagd om onder de EMA van 50 dagen te komen. Het heeft ook steun gevonden op het retracementpunt van 38,2%.

Daarom is de kans groot dat de munt terug zal stuiteren als kopers zich richten op het retracementpunt van 61,8% op $0,012, het retracementpunt van 61,8%. Deze prijs ligt ongeveer 34,10% boven het huidige niveau. Deze visie zal worden bevestigd als deze boven het 50% Fib-niveau van $0,012 komt.