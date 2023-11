GBP/USD forex: signaal na de beslissingen van de BoE en de Fed

De wisselkoers van het paar GBP/USD bewoog deze week zijwaarts toen traders nadachten over de laatste acties van de Federal Reserve en de Bank of England (BoE). Het pair bleef steken op 1.2212, waar het de afgelopen dagen stond. Deze prijs ligt zo’n 7% onder het hoogste punt van dit jaar.

Beslissingen van de BoE en Fed

De twee grootste forexnieuws van de week waren de rentebesluiten van het FOMC en de BoE. Zoals algemeen werd verwacht, besloten de twee centrale banken de rente ongewijzigd te laten. De Fed liet de Amerikaanse rente tussen 5,25% en 5,50% intact.

In zijn toespraak probeerde Jerome Powell zijn verklaring over toekomstige renteverhogingen in evenwicht te brengen. Hij gelooft dat de binnenkomende gegevens zoals banen en inflatie belangrijk zullen zijn bij het bepalen of de rente moet worden verhoogd of gepauzeerd.

De marktreactie impliceerde dat beleggers geloven dat de bank klaar is met renteverhogingen. Zo trok de Amerikaanse dollarindex (DXY) zich terug, terwijl Amerikaanse aandelen en obligaties stegen. De Dow Jones-index steeg donderdag met ruim 500 punten, terwijl de obligatierente naar het laagste punt sinds medio oktober daalde.

De Bank of England was minder duidelijk, wat verklaart waarom marktdeelnemers gemengde meningen hebben over wat ze kunnen verwachten. Analisten bij Deutsche Bank zijn van mening dat de renteverhogingen van de BoE hun hoogtepunt hebben bereikt. Anderzijds zeiden analisten van Goldman Sachs:

“Een vlakkere piek in het rentepad brengt het risico met zich mee dat er meer verkrapping nodig is als het desinflatieproces tot stilstand komt, vooral gezien het feit dat de arbeidsmarkt krap blijft. Tegelijkertijd bestaat het risico van eerdere bezuinigingen.”

Vooruitkijkend zullen de volgende belangrijke katalysator voor het paar GBP/USD de aankomende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens zijn. Door Reuters ondervraagde economen zijn van mening dat de economie 150.000 banen heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage op 3,8% bleef.

Technische analyse GBP/USD

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van het paar GBP/USD de afgelopen weken zijwaarts bewoog. Meest recentelijk heeft het een klein driehoekig patroon gevormd. Het blijft ook onder de 50-daagse en 100-daagse gewogen voortschrijdende gemiddelden (WMA).

Tegelijkertijd wijzen de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator naar boven. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair nog steeds bearish, met als initiële doelstelling 1,2030, het laagste punt op 4 oktober.

Het alternatieve scenario is waarin het pair herstelt en het psychologische niveau opnieuw test op 1.2500.