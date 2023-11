De prijzen van Bitcoin en andere cryptocurrencies sloten zich vorige week aan bij de aandelenmarkt in een sterke rally toen de economische omstandigheden verbeterden. BTC steeg naar een hoogtepunt van $35.200, terwijl de gecombineerde marktkapitalisatie van alle munten steeg naar meer dan $1,32 biljoen.

De stijging van Bitcoin viel samen met de grote comeback op de aandelenmarkt toen de Dow Jones-, Nasdaq 100- en S&P 500-indices hun beste week in maanden beleefden. Obligatierendementen, de Amerikaanse dollarindex (DXY) en de prijs van ruwe olie daalde.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De belangrijkste katalysator voor deze trend zijn het besluit van de Federal Reserve en de relatief zwakke Amerikaanse Non-Farm Payrolls (NFP)-gegevens. Deze cijfers impliceerden dat de Fed haar rentetarief de komende maanden en de verlaging in 2024 waarschijnlijk intact zal houden.

Meme-coins hebben het goed gedaan

Copy link to section

Een nadere blik op de cryptomarkt laat zien dat mememunten het de afgelopen maanden goed hebben gedaan. Vrijdag schreven we dat Memecoin (MEME) was een belangrijke cryptocurrency geworden toen de prijs ervan steeg. De marktkapitalisatie steeg tot meer dan $200 miljoen, ook al maakt de website duidelijk dat het geen enkele utility heeft.

Andere meme-coins zijn de laatste tijd enorm gestegen. De prijs van Pepe steeg scherp, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $400 miljoen kreeg. Taboo Token, een cryptocurrency in de volwassenindustrie, is ook enorm gestegen, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $30 miljoen heeft gekregen.

Deze golf van meme-coins valt samen met de opkomst van de Fear and Greed-index. Uit gegevens van CoinMarketCap blijkt dat de index naar de hebzuchtzone van 72 is gestegen. In de meeste gevallen stijgen Bitcoin en andere cryptocurrencies wanneer beleggers over het algemeen hebzuchtig zijn op de markt.

De kern van deze hebzucht is het gevoel dat de Federal Reserve aan een versoepelingsfase zal beginnen. Bovendien zijn er tekenen dat de Amerikaanse economie vertraagt vanwege de krappe monetaire omstandigheden.

De presale van Shiba Memu gaat door

Copy link to section

Door de sterke stijging van het aantal meme-coins zijn veel investeerders op zoek naar de volgende grote hit in de industrie. Dit verklaart waarom veel investeerders hun middelen hebben verlegd naar aankomende meme-coins, waarvan sommige in de presale zijn.

Shiba Memu, een van de meest populaire opkomende meme-coins, heeft de afgelopen maanden al ruim $4,36 miljoen opgehaald bij investeerders. De ontwikkelaars hopen dankzij de stijgende vraag veel meer geld op te kunnen halen. Als gevolg hiervan hebben ze de presale periode nu verlengd tot eind december.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het Shiba Memu-token het op de lange termijn waarschijnlijk goed zal doen. Ten eerste: zoals we tijdens de pandemie hebben gezien, doen cryptocurrencies het meestal goed als de Fed een beetje gematigd is. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn wanneer de bank in 2024 begint met het verlagen van de rentetarieven. Ten tweede doen cryptocurrencies het doorgaans ruim vóór de halving periode van Bitcoin. Deze halving zal plaatsvinden in april 2024. Je kunt het Shiba Memu-token hier kopen.