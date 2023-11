De Amerikaanse dollarindex (DXY) kwam deze week onder grote druk te staan toen de Amerikaanse obligatierente daalde. De uitverkoop zette zich vrijdag voort nadat de laatste Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) meer investeerders ertoe aanzetten een risico-gevoel te omarmen. Het daalde naar een dieptepunt van $105,27, lager dan het YTD-hoogtepunt van $107.

Amerikaanse NFP-gegevens en Fed

Copy link to section

De DXY-index trok zich terug na het laatste besluit van de Federal Reserve. Daarin besloot de bank de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. De FOMC-commissie liet vervolgens tijdens haar bijeenkomst in december de deur wijd open voor een renteverhoging.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Na een lange persconferentie van Jerome Powell gingen veel beleggers echter voorspellen dat de Fed een einde had gemaakt aan de renteverhogingen. Als gevolg hiervan daalden de obligatierentes, waarbij de 10-jaarsrente daalde naar 4,52% en de 30-jaarsrente daalde naar 4,7%.

https://www.youtube.com/watch?v=hbELmXmhJqAu0026amp;pp=ygUNSmVyb21lIFBvd2VsbA%3D%3D

Ook de Amerikaanse aandelen stijgen. De Dow Jones steeg donderdag met ruim 500 punten en vrijdag met 165%. Deze aandelen liggen op koers voor hun beste maandelijkse winst sinds juni van dit jaar.

De uitverkoop van de Amerikaanse dollarindex zette zich voort nadat het Bureau of Labor Statistics (BLS) zwakke banencijfers publiceerde. De economie creëerde in oktober 150.000 banen, nadat er de maand daarvoor 297.000 bijkwamen. Deze toevoeging was lager dan de gemiddelde schatting van 180.000.

Het werkloosheidspercentage steeg naar 3,9%, terwijl de nauwlettend in de gaten gehouden arbeidsparticipatie daalde naar 62,7%. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,2% op maandbasis en 4,% op jaarbasis.

Deze cijfers, samen met de relatief zwakke PMI-gegevens voor de dienstensector, betekenen dat de Federal Reserve de rente waarschijnlijk een tijdje op het huidige niveau zal handhaven. Hetzelfde geldt voor andere centrale banken zoals de Federal Reserve, de ECB en de Bank of England.

De volgende belangrijke gegevens om in de gaten te houden zullen het komende rapport over de Amerikaanse consumenteninflatie zijn. Dit rapport zal bevestigen of de inflatie inderdaad afkoelt, wat positief zal zijn.

Voorspelling Amerikaanse dollarindex

Copy link to section

DXY-grafiek door TradingView

De DXY-index vormde een dubbeltoppatroon op $107,20, wat een bearish teken is. Het is onder de halslijn van dit patroon terechtgekomen op $ 10536. Op de daily chart is de koers gedaald tot onder de belangrijke support op $105,88, de hoogste swing op 8 maart.

De index is ook onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen gedaald. Het belangrijkste is dat de MACD een bearish divergentiepatroon heeft gevormd. Daarom zijn de vooruitzichten voor de US-dollarindex bearish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $104 is. Dat zal het doen als het het omgekeerde hoofd-schouderpatroon voltooit.