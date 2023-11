De aandelenkoers van PayPal (NASDAQ: PYPL) heeft een sterke comeback gemaakt nadat het vorige week een sterk winstrapport publiceerde. De aandelen stegen maandag naar een hoogtepunt van $56,25, ongeveer 12,12% vanaf het laagste punt dit jaar. Ondanks de recente stijging zijn de aandelen met meer dan 80% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt ooit.

Ongeliefd en ondergewaardeerd

Copy link to section

PayPal en andere populaire fintech-aandelen zoals Affirm en Block zijn niet geliefd bij investeerders in Wall Street. De bedrijven staan onder grote druk bij de transitie van groei naar waarde. Ze kenden een robuuste groei tijdens de pandemie, omdat steeds meer mensen online winkelen omarmden.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

PayPal heeft ook te maken met hevige concurrentie, vooral van Apple Pay, een product dat door meer dan 500 miljoen gebruikers van over de hele wereld wordt gebruikt. Ook de relatief nieuwere bedrijven zoals cryptocurrencies en Buy Now Pay Later (BNPL) kampen met tegenwind.

PayPal is echter nog steeds een goed bedrijf met een sterk concurrentievoordeel. Uit de meest recente resultaten blijkt dat het bedrijf ruim 428 miljoen gebruikers van over de hele wereld heeft. Het verloor ongeveer 3 miljoen gebruikers tijdens het kwartaal, terwijl de transactiekosten per klant stegen.

Het totale betalingsvolume van PayPal steeg met 15% tot 387,7 miljard dollar, terwijl het betaalvolume onder merknamen met 6% steeg. De transactie-inkomsten stegen met 7% naar $6,7 miljard, terwijl de omzet met toegevoegde waarde met 25% steeg naar $764 miljoen.

Deze resultaten, in combinatie met de krimpende marges, zorgen ervoor dat het bedrijf niet zo snel groeit als voorheen. Niettemin kan er voor worden gepleit om in het bedrijf te investeren. Het heeft een sterke balans en geeft actief geld terug aan de aandeelhouders via terugkopen.

Het bedrijf heeft van de lage aandelenkoers geprofiteerd om aandelen ter waarde van ruim $4,4 miljard te verwerven. Als gevolg hiervan is het totale aantal uitstaande aandelen gedaald tot 1,08 miljard, tegen 1,18 miljard in 2021.

PayPal is inmiddels behoorlijk ondergewaardeerd. Het heeft een koers-winstverhouding van 9,66, wat lager is dan de 18,62 van de S&P 500. PayPal heeft ook een forward EV to EBITDA en forward P/S van respectievelijk 8,18 en 2,04. Al deze statistieken zijn veel lager dan de historische cijfers.

https://www.youtube.com/watch?v=65hKzr_USTwu0026amp;pp=ygULcGF5cGFsIGNuYmM%3D

Voorspelling PayPal aandelenkoers

Copy link to section

PYPL-grafiek door TradingView

Op de daggrafiek zien we dat de koers van het aandeel PYPL de afgelopen maanden een neerwaartse trend heeft gevormd. De aandelen hebben een dalend kanaal gevormd, dat in blauw is weergegeven. Het recente herstel vond plaats nadat het aandeel de onderkant van het kanaal opnieuw had getest.

Het is nu iets onder de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden beland, terwijl het volume zijwaarts is bewogen. Het is teruggekeerd naar de middenlijn van het regressiekanaal.

Daarom geloof ik dat PayPal aandelen op de lange termijn waarde hebben. Ondanks de recente opleving wijzen de technische cijfers er echter op dat de situatie nog niet uit de wereld is.

In plaats daarvan raad ik aan om te kopen als het de weerstand van $57,35 overschrijdt, waarbij de initiële take-profit de bovenkant van het kanaal is van $70. Een doorbraak boven dat niveau zal de bullish trend bevestigen en het sleutelpunt opnieuw testen op $76,53.