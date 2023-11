De wisselkoers van het paar USD/JPY bevindt zich op een belangrijk weerstandsniveau nu beleggers de volgende acties van de Federal Reserve en de Bank of Japan (BoJ) beoordelen. Het pair handelde dinsdag op 150,50, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 151,96. Sinds het laagste punt in januari is de economie met ruim 18% gestegen.

Beleid van de Fed en de BoJ

Het paar USD/JPY bevond zich de afgelopen maanden in een sterke opwaartse trend. Deze rally is vooral te danken aan de acties van de Bank of Japan. In haar recente besluit heeft de bank besloten de rente ongewijzigd te laten op -0,10%.

De BoJ besloot ook haar rentecurvecontrole (YCC) aan te passen door de staatsobligaties naar 1% te laten stijgen. Dat rendement werd dinsdagmiddag met 0,877% lager verhandeld dan de 0,95% van deze maand.

De wisselkoers van het paar USD/JPY reageerde op de laatste economische gegevens uit Japan. Volgens het statistiekbureau stegen de gemiddelde contante inkomsten in september met 1,2% ten opzichte van de 0,9% van de voorgaande maand.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de Japanse gezinsuitgaven met 0,3% stegen, beter dan de gemiddelde schatting van -0,4%. De uitgaven waren de afgelopen maand met 3,9% gestegen. Bovendien zijn de gezinsuitgaven in het land met 2,8% gedaald ten opzichte van dezelfde maand eerder.

Het andere belangrijke nieuws omtrent het paar USD/JPY was het besluit van de Federal Reserve van vorige week. Daarin besloot de bank de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. Het liet ook de deur open voor een nieuwe renteverhoging.

De meeste analisten zijn echter van mening dat de bank de rente een tijdje binnen dit bereik zal handhaven. Bovendien blijkt uit de laatste Non-Farm Payrolls (NFP)-gegevens dat de economie in oktober ruim 150.000 euro heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage is gestegen tot 3,9%.

Technische analyse USD/JPY

USD/JPY-grafiek door TradingView

De weekgrafiek laat zien dat het paar USD/JPY zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend bevond. Het heeft onlangs het belangrijke weerstandspunt op 151,96 opnieuw getest. Het paar heeft iets gevormd dat lijkt op een dubbele toppatroon met een halslijn van 127,41.

Tegelijkertijd zijn de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator (SO) naar het overboughtniveau gegaan. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair voorlopig neutraal. Een beweging boven het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 151,96 zal de bullish visie tenietdoen, waardoor deze veel hoger zal stijgen.

Het alternatief is waar de double-top these wordt gevalideerd, wat het pair veel lager zal duwen naar de volgende support op 140.