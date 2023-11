De aandelenkoers van Adyen (AMS: ADYEN) steeg donderdag sterk toen beleggers de evenwichtige vooruitzichten van het bedrijf toejuichten. Het steeg met ruim 30%, in lijn met mijn eerdere voorspelling. Ondanks deze comeback blijft Adyen ongeveer 70% onder het hoogste punt tijdens de pandemie.

Het nieuwe normaal voor fintech

Copy link to section

Fintech-bedrijven staan voor een moment van afrekening nu de groei die ze de afgelopen tien jaar hebben ervaren, is weggeëbd. De meeste bedrijven zoals PayPal, Block, Shift4Payments, Toast en Affirm zagen recordgroei in het tijdperk van lage rentetarieven.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Als gevolg hiervan werden deze bedrijven miljardenbedrijven. Op zijn hoogtepunt zag PayPal zijn totale marktkapitalisatie stijgen tot ruim $300 miljard. Op dezelfde manier werd Block, het moederbedrijf van Square, gewaardeerd op ruim $120 miljard.

Hetzelfde geldt voor Adyen, het Nederlandse betaalbedrijf. Deze waardering was gerechtvaardigd vanwege de robuuste groei van het bedrijf. De jaaromzet bedroeg bijvoorbeeld €1,01 miljard in 2017, €1,65 miljard in 2018, €2,66 miljard in 2019 en €6 miljard in 2021.

Deze groei vond plaats toen bedrijven van over de hele wereld technologie en digitale betalingen omarmden. Dit omvatte zowel grote bedrijven als kleine startups, die zwaar werden gefinancierd door durfkapitaalbedrijven. Tegenwoordig telt Adyen bedrijven als Uber, Bolt en Virgin Hotels als klanten.

De groei van Fintech-bedrijven explodeerde tijdens de Covid-19, toen de meeste bedrijven en klanten e-commerce omarmden. Gedurende deze periode zagen deze bedrijven een groei die jaren in beslag had kunnen nemen.

De laatste tijd zijn de zakelijke omstandigheden echter veranderd. Terwijl mensen nog steeds online winkelen, is het transactievolume gedaald naar een normaal niveau. Bovendien hebben veel bedrijven al een betalingsprovider. Historisch gezien hebben bedrijven de neiging hun betalingsproviders lange tijd te behouden, omdat het veranderen duur en tijdrovend kan zijn.

Tegelijkertijd hebben de stijgende rentetarieven geleid tot zwakke consumentenbestedingen en lagere vergoedingen voor fintechbedrijven. Bovendien opereert Adyen in een zeer competitieve sector die ook wordt gedomineerd door bedrijven als Stripe, PayPal en Shift4 Payments.

Voorspelling Adyen aandelenkoers

Copy link to section

ADYEN grafiek van TradingView

Daarom is het, te midden van deze onrust, de vraag of het zinvol is om te investeren in fintech-bedrijven als Adyen. In een verklaring deze week zei Adyen dat de verwerkte omzet in het derde kwartaal met 21% op jaarbasis is gestegen tot €243,1 miljoen.

De netto-omzet steeg met 22% naar €413 miljoen. De digitale volumes stegen met 21%, terwijl de omzet uit Unified Commerce met 25% steeg. Deze cijfers tonen nog steeds een robuuste groei van Adyen. Niettemin denkt het management nu dat de groei van het bedrijf de komende jaren zal vertragen.

Als gevolg hiervan verlaagde het zijn verwachtingen voor de komende drie jaar, waarbij wordt opgeroepen tot een bereik van 20% van laag tot hoog. Voordien was de verwachting dat de omzet met 20 tot 30% zou stijgen. In een notitie zei een analist van Bloomberg:

“De verlaagde verwachtingen van Adyen voor de netto-omzetgroei (laag 20% naar hoog 20%) en de Ebitda-marge boven de 50% in 2026 (vs. 65% langetermijndoelstelling) liggen nu dichter bij de consensus en weerspiegelen de concurrentie in de betalingssector en een verslechterende economische achtergrond.”

Adyen groeit, zoals verwacht, niet zo snel als een paar jaar geleden. Dit is begrijpelijk omdat niet werd verwacht dat de groei eeuwig zou duren. Daarom geloof ik nog steeds dat het bedrijf een goede investering is, aangezien het een waardeaandeel wordt.

Het bedrijf heeft een solide klantenbasis en meer ruimte om zijn omzet te vergroten door middel van cross-selling. Daarom is het waarschijnlijk dat de aandelen op de lange termijn zullen blijven stijgen. Dit nieuwe normaal zal een langzamere groei en mogelijk een hogere winstgevendheid met zich meebrengen.

Op de lange termijn vermoed ik dat de koers van het aandeel Adyen zal stijgen naar het belangrijkste weerstandsniveau van 1.150, de laagste swing in mei 2022.