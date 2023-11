Bitcoin is terug. De prijs steeg naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe, $37.000, terwijl de vraag bleef stijgen. De prijs van BTC steeg met ruim 137% ten opzichte van het laagste punt in 2022. Als gevolg hiervan nadert de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies bijna $1,4 biljoen. Deze trend heeft geleid tot meer voordeel voor de meeste cryptocurrencies zoals OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano en Solana.

Waarom de prijs van Bitcoin stijgt

Er zijn verschillende redenen waarom de prijs van Bitcoin stijgt. Ten eerste was het meest recente nieuws een Bloomberg-rapport waarin stond dat het potentiële goedkeuringsvenster voor een Bitcoin ETF was geopend. Donderdag ging de periode voor goedkeuring van Blackrock’s, Franklin Templeton en Invesco open. Analisten verwachten dat de goedkeuring op 10 januari zal plaatsvinden.

Ten tweede stijgt de prijs van Bitcoin enorm naarmate de rente in futures stijgt. Uit gegevens blijkt dat de open interest in CME voor het eerst ooit is gestegen naar 100.000 BTC. In totaal steeg de open rente voor Bitcoin-futures donderdag naar een hoogtepunt van $15,9 miljard, het hoogste punt sinds 7 april vorig jaar. Het grootste deel van deze open interesse ligt in Binance, CME, OKX en Deribit.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

Ten derde is de prijs van BTC enorm gestegen dankzij de Federal Reserve. In haar besluit van vorige week liet de bank de rente onveranderd tussen 5,25% en 5,50%. Het liet ook de deur open voor meer renteverhogingen. De meeste analisten zijn echter van mening dat de bank de rente niet opnieuw zal verhogen.

Als gevolg hiervan zijn Amerikaanse aandelen gestegen, terwijl de obligatierentes zijn teruggevallen. De rente op tienjarige en dertigjarige obligaties daalde naar respectievelijk 4,54% en 4,6%. De spread tussen de 10-jaars en 2-jaars is gedaald naar min 44,58. In de meeste periodes doet Bitcoin het goed als de obligatierente daalt.

Verder steeg de prijs van Bitcoin gestegen vanwege de verwachtingen van de halvering, die in april zal plaatsvinden. Bitcoin doet het ruim vóór de halving, omdat het het aanbod vermindert.

Het belangrijkste is dat de munt is gestegen omdat nu is bevestigd dat het een echte aanwinst is. Het heeft de afgelopen tien jaar talloze grote gebeurtenissen overleefd. Enkele van de topevenementen waren de ineenstorting van Mount Gox, FTX, Terra, Three Arrows en Celsius. Het heeft het ook goed gedaan in dit klimaat van hoge rentetarieven.

Altcoins profiteren

De rally van Bitcoin zou kunnen leiden tot meer opwaarts potentieel voor andere altcoins. De prijs van Chainlink (LINK) steeg naar een hoogtepunt van $7,33, wat ongeveer 50% was ten opzichte van het laagste niveau in juni van dit jaar. Het token zal waarschijnlijk van profiteren omdat andere cryptocurrencies terugveren. Het zal ook profiteren van de groei van tokenisatie en gedecentraliseerde financiering (DeFi).

De andere tokens die hiervan zullen profiteren zijn gecentraliseerde en gedecentraliseerde financiële (DeFi) tokens. Tokens zoals OKB, Huobi Token (HT) en Uniswap (UNI) zullen hiervan profiteren als de vraag naar cryptocurrencies toeneemt. De meeste van deze beurzen hebben de afgelopen weken een hoger volume gekend.

Andere altcoins die hiervan kunnen profiteren zijn Tron, Solana en Cardano. Deze tokens zijn enkele van de grootste spelers in de crypto-industrie. Tron’s (TRX) is inderdaad naar een hoogtepunt van $0,10 gesprongen en zweeft in de buurt van het hoogste punt sinds 2021.

Op dezelfde manier zijn de prijzen van Solana en Cardano met meer dan 50% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Deze trend zal de komende maanden waarschijnlijk blijven stijgen als de Bitcoin-rally aan kracht wint.

