Coinbase CEO zegt dat blockchain en crypto betalingen opnieuw definiëren; BorroeFinance en ChainLink ontwikkelen zich positief op cryptomarkten

Enkele van de CEO’s binnen Web3 hebben de toekomst van het internet gezien, waaronder Brian Armstrong, de CEO van Coinbase. Ter context: Brian gelooft dat de blockchain-revolutie van de jaren twintig net zo zal zijn als de internetrevolutie van de jaren negentig.

Ondertussen zijn crypto-investeerders gefocust op ROI, waardoor ze tokens zoals Chainlink (LINK) en BorroeFinance (ROE) kopen. Laten we eens kijken wat experts zeggen over Brian’s plannen en deze twee tokens.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Coinbase: stimuleren van crypto- en blockchain-innovatie

Copy link to section

Onlangs sprak Brian Armstrong (medeoprichter en CEO van Coinbase) over de opkomst van blockchain- en cryptotechnologieën en hoe deze de wereld zullen transformeren van TradFi naar DeFi.

Brian gelooft dat deze nieuwe technologieën betalingen, communicatie, zakendoen en sociale interactie opnieuw zullen definiëren.

Bovendien vergeleek Brian het effect van crypto en blockchain op de wereld van vandaag met de impact van het internet in de jaren negentig en begin 2000. Zoals verwacht bereidt Coinbase zich actief voor om de komende jaren tot de beste DeFi-organisaties te behoren.

Met deze visie in gedachten lanceerde de beurs een Layer 2-oplossing genaamd Base. Coinbase kreeg goedkeuring van de regelgevende instanties om derivatenproducten aan hun klanten aan te bieden.

BorroeFinance presteert goed in de tweede presale fase

Copy link to section

BorroeFinance (ROE) is ‘s werelds eerste NFT-marktplaats met web3 blockchain-factuurkorting.

Als gedecentraliseerd fondsenwervingsplatform stelt BorroeFinance (ROE) contentmakers en inkomstengenererende DeFi-bedrijven in staat direct contant geld te genereren door hun toekomstige digitale inkomsten tegen gereduceerde prijzen te verkopen.

BorroeFinance heeft veel investeerders aangetrokken en het platform heeft tot nu toe $1,45 miljoen opgehaald. Momenteel heeft BorroeFinance (ROE) 85% van de tweede presale fase voltooid en wordt het token verkocht voor $0,015.

Wanneer deze fase eindigt, zal de ROE 16,7% stijgen en in de derde presale fase tegen $0,0175 worden verhandeld. Volgens analisten is BorroeFinance (ROE) een van de beste crypto-investeringen in het vierde kwartaal van 2023, en zal het token waarschijnlijk tegen juli 2024 voor $0,1800 worden verkocht, dankzij de grote belangstelling van beleggers.

LINK groeit dankzij nieuwe partnerschappen

Copy link to section

Onlangs werkte Chainlink (LINK) samen met Vodafone DAB om een revolutie teweeg te brengen in het mondiale handelssysteem via blockchain. Volgens recente informatie zal dit partnerschap zich richten op het optimaliseren van de gegevensoverdracht voor zeevracht en het wegnemen van de hindernissen die gepaard gaan met ingewikkelde verzendsystemen.

Als Chainlink gebruik kan maken van de wereldwijde zeehandel ter waarde van $40 biljoen, zal dat resulteren in een nieuwe belangrijke overwinning voor de blockchain-gemeenschap. Dankzij deze positieve ontwikkeling van het ecosysteem is Chainlink (LINK) in het vierde kwartaal van 2023 met 58,64% gestegen. Op 20 oktober noteerde LINK $7,57 en op 5 november was de prijs van de altcoin gestegen naar $12,26.

Volgens gegevens van Coinmarketcap blijft de cryptocurrency ondanks deze winsten bullish. Analisten zien de samenwerking met Vodafone als een ontwikkeling die de prijs van Chainlink (LINK) de komende weken waarschijnlijk naar $15 zal stuwen.

Lees meer over ROE door de presale van BorroeFinance te bezoeken of lid te worden van de Roe Telegram-groep | of volg BorroeFinance op Twitter.