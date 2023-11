Chinese e-commercebedrijven winnen wereldwijd snel terrein. Shein, de concurrent van Boohoo, bereidt zich voor om naar de beurs te gaan in een deal van $80 miljard. Temu daarentegen is een van de snelstgroeiende bedrijven ter wereld geworden. De populariteit van Temu zou ten goede kunnen komen aan PDD Holdings, het moederbedrijf.

Aantal gebruikers en verkeer van Temu stijgen enorm

Temu is het snelst groeiende e-commercebedrijf ter wereld. Uit door Google verzamelde gegevens blijkt dat de belangstelling voor het bedrijf vandaag tot een recordhoogte is gestegen. Het wijst ook op meer groei in de komende maanden.

Deze interesse heeft ook geleid tot meer gebruikersgroei. Uit gegevens van SEMRush blijkt dat de website in september 341 miljoen keer werd bezocht. Dit was een stijging ten opzichte van de 233 miljoen in juli en 267 miljoen in augustus.

Het grootste deel van dit verkeer komt uit de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië en Mexico. Opvallend is dat de gemiddelde bezoekduur in Temu 13,13 minuten bedraagt, wat hoger is dan de 12,59 minuten van Amazon.

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf snel groeit. Dat heeft het bedrijf gedaan door miljarden dollars aan marketing te besteden. Ik ben er zeker van dat de meeste mensen de digitale advertenties hebben gezien. Veel populaire YouTubers en gebruikers van TikTok promoten het bedrijf ook door hun aankopen van Temu te tonen.

Het belangrijkste is dat Temu bekend staat om zijn enorme productbeschikbaarheid en lage prijzen. Analisten zijn van mening dat het bedrijf geld kan verdienen met de verkoop van goedkope producten door rechtstreeks samen te werken met fabrikanten die profiteren van het grote bereik.

PDD aandelen zouden hiervan kunnen profiteren

Het belangrijkste bedrijf dat zal profiteren van de populariteit van Temu is PDD Holdings, voorheen bekend als Pinduoduo. PDD, het moederbedrijf van Temu, is een groot e-commercebedrijf in China. Het heeft een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan $145 miljard.

PDD startte Temu als een manier om het succes in China mondiaal te repliceren. Het hoopt Temu net zo succesvol te maken als Pinduoduo op zijn thuismarkt. Dit verklaart waarom Temu miljarden dollars aan marketing kan besteden.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet van het bedrijf met 66% op jaarbasis is gestegen tot ruim RMB 52.280 miljoen ($7,2 miljard). De bedrijfswinst steeg naar ruim RMB 12,7 miljard ($1,5 miljard). Als gevolg hiervan bedroeg de totale winst meer dan $1,8 miljard.

Hoewel Temu snel groeit, was de bijdrage aan PDD Holdings vrij minimaal. De enorme marketing ervan was inderdaad behoorlijk negatief voor de winstgevendheid van het bedrijf. In een verklaring zei Jun Liu, de CEO van het bedrijf:

“Temu bevindt zich momenteel in een leerfase. Onze belangrijkste focus op dit moment is hoe we onze expertise kunnen toepassen om onze unieke waarde te creëren. We concentreren ons in de huidige fase niet op mijn positie of andere financiële cijfers?”

In de toekomst zal Temu echter een belangrijk onderdeel zijn van PDD Holdings. Het is ook een goede bescherming tegen inflatie, omdat de meeste van de producten vrij goedkoop zijn.

Dit alles verklaart waarom PDD aandelen het goed doen. Dit jaar is het met ruim 29% gestegen en in de afgelopen vijf jaar met ruim 468%. En ondanks dit zijn de aandelen nog steeds behoorlijk ondergewaardeerd. Het wordt verhandeld tegen een forward PE-multiple van 22, wat lager is dan andere snelgroeiende bedrijven.