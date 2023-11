Nikkei 225-index: bullish patroon ontstaat na nieuwe Japanse stimuleringsmaatregelen

De Nikkei 225-index herstelde zich de afgelopen dagen, nu de wisselkoers van het paar USD/JPY op het hoogste niveau in meer dan drie decennia staat. De index steeg naar een hoogtepunt van ¥32.700, een stuk hoger dan het dieptepunt van vorige maand van ¥30.250. Het nadert het hoogste punt van het jaar tot nu toe, namelijk ¥34.000.

Japan nieuwe stimulans

Copy link to section

De Nikkei 225-index bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend, toen beleggers terugkeerden naar Japanse aandelen. Dit herstel viel samen met de sterke stijging van Amerikaanse aandelen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De Dow Jones-index steeg naar een hoogtepunt van $34.113, ongeveer 5,50% boven het laagste punt in oktober. Andere indices zoals de Nasdaq 100 en de S&P 500-index zijn ook gestegen. In de meeste gevallen hebben deze mondiale indices doorgaans een nauwe correlatie met elkaar.

De andere belangrijke katalysator voor Japanse aandelen is het besluit van de regering om een nieuw stimuleringsbeleid te lanceren. Het kabinet van het land heeft ingestemd met een nieuw stimuleringspakket van 44 miljard dollar om de economie een impuls te geven.

Deze middelen zullen afkomstig zijn uit de uitgifte van nieuwe staatsobligaties en uit de 3,9 biljoen overtollige middelen uit de begroting van vorig jaar. De fondsen omvatten ook aanvullende steun voor huishoudens met lage inkomens en belastingvoordelen.

Het nieuwe stimuleringspakket zal verwelkomd worden door leidinggevenden van Japanse bedrijven. Het zal de situatie echter waarschijnlijk nog erger maken voor Japan en zijn kwetsbare munt, die dit jaar in waarde is gedaald. De Japanse yen is de afgelopen jaren met meer dan 30% gedaald.

https://www.youtube.com/watch?v=ocEGZMMrMX4u0026amp;pp=ygUOamFwYW4gc3RpbXVsdXM%3D

Stimuleringspakketten, vooral die in de Verenigde Staten, hebben bijgedragen aan het aanwakkeren van de inflatie en de economische tegenspoed in de economie. Als onderdeel van haar reactie op COVID-19 hebben de Amerikaanse regering en de Fed biljoenen dollars gedrukt, die ze aan particulieren en bedrijven gaven.

De Japanse stimuleringsmaatregelen komen op een moment dat de economie er niet slecht voor staat. Hoewel de inflatie is gestegen, blijft deze onder die van vergelijkbare landen als de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

De grootste stijger in de Nikkei 225-index was Softbank. De aandelenkoers van Softbank is met meer dan 1% gestegen, zelfs nadat WeWork van het bedrijf faillissementsbescherming had aangevraagd. Het heeft meer dan $15 miljard aan WeWork verloren. De netto-omzet van Softbank bedroeg 1,6 biljoen yen, terwijl het nettoverlies ruim 931 miljard yen bedroeg.

Sony, ook een van de grootste entertainmentbedrijven, zei dat de omzet 2,8 biljoen yen bedroeg, terwijl de bedrijfswinst 263 miljard bedroeg. De grootste zwakte was de chiphandel.

Voorspelling Nikkei 225-index

Copy link to section

Nikkei-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de Nikkei 225-index de afgelopen weken een bullish comeback heeft gemaakt. Het heeft de belangrijke weerstand opnieuw getest op ¥32.500, de bovenkant van het dalende kanaal. De index is boven het 50- en 25-daagse voortschrijdend gemiddelde gebleven, terwijl de Relative Strength Index (rsi) boven het neutrale punt is gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Nikkei-index voorlopig bullish, aangezien deze een dalend, breder wigpatroon heeft gevormd. Als dit gebeurt, ligt het volgende belangrijke niveau op ¥33.956, het hoogste punt dit jaar.