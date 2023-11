Crypto prijsvoorspellingen: Storj, Hifi Finance, EOS, Alchemy Pay (ACH)

Cryptocurrencies waren deze week de best presterende activa op de financiële markt. Ethereum steeg voor het eerst sinds april vorig jaar boven de $2.000. Op dezelfde manier steeg de prijs van Bitcoin naar $37.000. De gecombineerde marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies steeg naar ruim $1,4 biljoen.

Er waren deze week verschillende breakout-sterren. Bonk, de Solana meme-coin die in januari een hoge vlucht nam, steeg met meer dan 200%. Andere toppresteerders waren Ethereum Classic, DeXe en ORDI. In dit artikel wordt gekeken naar andere cryptocurrencies die enorm zijn gestegen, zoals Storj, Alchemy Pay, Hifi Finance en EOS.

Storj prijsvooruitzichten

Storj is een groot blockchain-platform dat tot doel heeft de grootste uitdagingen op te lossen waarmee zowel bedrijven als individuen worden geconfronteerd. De niche ligt in de gedecentraliseerde opslagoplossingen, waar entiteiten documenten, bestanden en andere gegevens op het platform kunnen opslaan.

Storj verschilt van populaire platforms zoals DropBox en Box doordat het gebruik maakt van een gedecentraliseerde opslaginfrastructuur. Het Storj-token is parabolisch geworden, geholpen door de sterke crypto-rally. Op de daggrafiek zien we dat de koers steeg naar een hoogtepunt van $0,950, het hoogste niveau sinds juni 2022.

Het token heeft tijdens deze rally verschillende belangrijke weerstandspunten overschreden. Het sprong boven het belangrijkste weerstandspunt op $0,5430, het hoogste punt in oktober en $0,5821 (hoogste punt op 5 juli).

De prijs van Storj is boven alle voortschrijdende gemiddelden gestegen en nadert het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6%. Daarom zijn de vooruitzichten voor STORJ nog steeds bullish, met een volgende koersdoel van $1,0. De stop-loss van deze transactie bedraagt $0,70.

Hifi Finance prijsvoorspelling

Hifi Finance is een kleine maar snelgroeiende speler in de blockchain-industrie. Het biedt leningen tegen een vaste rente tegen digitale activa op het Ethereum-netwerk. Net als andere cryptocurrencies bevond Hifi zich tijdens de recente cryptowinter in een krappe marge.

Deze consolidatie eindigde deze week toen het token steeg naar een hoogtepunt van $1,20, het hoogste punt sinds 17 september. Op het hoogtepunt was het ruim 154% hoger dan het laagste niveau in oktober.

Hifi is boven het belangrijke weerstandspunt van $0,9336 en het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde gestegen. Ook is de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau gestegen, terwijl de Average Directional Index (ADX) naar boven wijst.

Daarom vermoed ik dat het token de neerwaartse trend zal hervatten zodra verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op $0,9336.

EOS prijsvoorspelling

De prijs van EOS presteerde deze week sterk. Deze steeg nadat bleek dat een voormalig hoofd van de New York Stock Exchange (NYSE), die nu Bullish Exchange leidt, overwoog een bod uit te brengen op FTX. Bullish is een weinig bekende crypto-uitwisseling die werd opgericht door Block.one, de maker van EOS.

De daggrafiek laat zien dat de EOS-tokenprijs een dieptepunt bereikte op $0,518, waar deze een dubbelbodempatroon vormde. In de meeste gevallen is dit patroon een van de meest bullish patronen op de markt. Nu is het token boven het belangrijkste weerstandspunt van $0,6462 gekomen, de halslijn met dubbele bodem.

Het EOS-token is nu boven het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) een bullish divergentiepatroon heeft gevormd. Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt nog steeds bullish, met als volgende belangrijke punt $0,8341, het hoogste punt op 14 juli. Deze prijs ligt ongeveer 21% boven de huidige prijs.

Alchemy Pay prijsvoorspelling

De prijs van Alchemy Pay (ACH) ging deze week ook naar een bullmarkt. Deze prestatie vond plaats nadat Binance zijn technologie omarmde toen het Cardrypto, een betalingsplatform, lanceerde.

Het ACH-token heeft de laatste tijd een sterke opwaartse trend doorgemaakt. De koers steeg van een dieptepunt van $0,0127 in oktober naar een hoogtepunt van $0,025. Het bevindt zich nu op het hoogste punt sinds 9 juni van dit jaar. Het is boven de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen.

Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) boven het overboughtniveau gesprongen. Daarom zijn de vooruitzichten voor het token bullish, met een volgende niveau van $0,03, wat ongeveer 30% is ten opzichte van het huidige niveau.