Amerikaanse bedrijven zouden Bitcoin binnenkort kunnen gaan gebruiken als een “legitieme schatkistreserve”, zegt Michael Saylor. Hij is de uitvoerend voorzitter van MicroStrategy Inc.

Bitcoin-adoptie zal verbeteren

Bitcoin heeft de afgelopen weken een positieve ontwikkeling doorgemaakt dankzij het optimisme dat de Securities & Exchange Commission binnenkort een Spot ETF zal goedkeuren die waarschijnlijk de institutionele belangstelling voor de grootste crypto ter wereld zal vergroten.

Bovendien vertelde crypto-bull Michael Saylor onlangs aan CNBC in een interview dat de nieuwe regels van FASB (Financial Accounting Standards Board) over hoe overheidsbedrijven hun crypto-activa moeten rapporteren de adoptie van Bitcoin zouden kunnen versnellen.

Merk op dat Antoni Trenchev, de mede-oprichter van Nexo, ook verwacht dat BTC in 2024 de $100.000 zal bereiken.

Wat vooral interessant is aan Bitcoin is dat het een graadmeter is. Simpel gezegd: wanneer deze gedecentraliseerde valuta zich herstelt, heeft dit de neiging om de hele markt ook in dezelfde richting te helpen bewegen.

Dus op voorwaarde dat de bovengenoemde rugwind een aanhoudend opwaarts momentum in Bitcoin katalyseert, zullen zijn collega’s de opkomende projecten zoals Meme Moguls omvatten.

Meme Mogul – een korte introductie

Meme Mogul is een onlangs gelanceerd platform dat wordt aangedreven door het native meme-token $MGLS. Het heeft echter veel meer te bieden dan alleen de spanning die doorgaans wordt toegeschreven aan de ruimte voor meme-coins.

Om te beginnen is Meme Mogul geïntegreerd met een play-to-earn-ecosysteem waarin je met andere moguls concurreert en spannende beloningen verdient als je ze te slim af bent.

Het platform stelt gebruikers ook in staat om meme-activa te verhandelen, net zoals je aandelen op een beurs verhandelt. Dat is een andere manier waarop je geld kunt verdienen met Meme Moguls.

Als dat ook niet jouw snelheid is en je in plaats daarvan passief wilt verdienen via staking, dan zou Meme Moguls nog steeds een geschikte keuze zijn. Ten slotte zijn er de exclusieve metaverse kenmerken en blootstelling aan NFT’s voor houders van $MGLS, wat dit project des te aantrekkelijker maakt als investering.

$MGLS moet nog op een crypto-uitwisseling worden genoteerd

Vergeet niet dat Meme Moguls een gedecentraliseerd platform is. Het vasthouden van de native meme-coin geeft je dus ook inspraak in hoe het project zich in de toekomst ontwikkelt.

Meme Moguls bevindt zich momenteel in de tweede fase van de presale en heeft al ruim $0,6 miljoen opgehaald, wat boekdelen spreekt over de vraag die het sinds de lancering heeft gezien.

$MGLS kost momenteel slechts $0,0023, maar de bovengenoemde vraag suggereert een betekenisvol opwaarts potentieel in de toekomst. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de meme-coin nog live moet gaan op een crypto-uitwisseling die de neiging heeft de prijs aanzienlijk te verhogen.

Meme Mogul ($MGLS) zou kunnen profiteren van crypto-wind in de rug

Investeren in een meme-coin roept begrijpelijkerwijs terughoudendheid op bij een serieuze belegger, gezien het risico dat daarmee gepaard gaat.

Maar het is de moeite waard hier te vermelden dat het een markt is die vóór de pandemie niets waard was, maar eind 2022 al een waardering van zo’n 20 miljard dollar had opgeleverd. Dat is het soort snelle groei waar je op zou profiteren als je je geld in Meme Mogul zou investeren.

Zoals eerder vermeld, kunnen de gunstige gevolgen voor de crypto-ruimte in het algemeen ook ten goede komen aan de $MGLS. Deze omvatten onder meer het verwachte rendement van een soepel monetair beleid.

Eerder deze maand signaleerden leden van het Federal Open Market Committee drie renteverlagingen voor het komende jaar, nadat de consumentenprijsindex (CPI) voor november op 3,1% uitkwam – het laagste cijfer sinds maart 2021.

