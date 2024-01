Wat gebeurt er met de Argentijnse peso (USD/ARS) in het Javier Milei tijdperk?

De Argentijnse peso is gekelderd nu de nieuwe regering van Javier Milei vorm krijgt. Uit gegevens verzameld door TradingView blijkt dat de wisselkoers van het paar USD/ARS naar boven de 800, veel hoger dan het dieptepunt van augustus op 287,78. Het is dit jaar met ruim 358% gestegen, waardoor het bijna alle waarde verloor.

USD/ARS-grafiek door TradingView

De toekomst van de Argentijnse peso is in gevaar

De toekomst van de Argentijnse munt is in gevaar nu de nieuwe regering van Javier Milei zijn beleid ten uitvoer brengt. Vorige week kelderde de munt met meer dan 50% nadat de regering een economische schoktherapie had onthuld om de huidige crisis het hoofd te bieden.

De scherpe verslechtering van de munt betekent dat de levenskwaliteit van alle Argentijnen zal blijven verslechteren. In een verklaring waarschuwde de minister van Economie dat de situatie eerst zal verslechteren voordat deze in de loop van de tijd beter wordt.

De inflatie zal naar verwachting op een ongemakkelijk niveau blijven, omdat de overheid de subsidies heeft verlaagd. Zoals we in Nigeria hebben gezien, leidt het beëindigen van subsidies in combinatie met een dalende munt tot hogere prijzen. De situatie is nog erger in Argentinië, dat de meeste producten importeert.

Ondertussen is de regering bezig met bezuinigingen in alle sectoren. Milei hoopt het begrotingstekort in 2024 weg te werken. De theorie is dat ongecontroleerde overheidsuitgaven leiden tot hogere inflatie. Woensdag maakte de regering beleid bekend om de economie te dereguleren in een poging het land aantrekkelijk te maken voor investeerders.

Als onderdeel van het dereguleringsproces zal de regering ook een privatiseringsbeleid implementeren om de meeste parastals uit handen van de regering te nemen. Hoewel dit beleid de juiste is, is de realiteit dat het niet populair zal zijn en tot protesten zou kunnen leiden.

Ander belangrijk nieuws dat de Argentijnse peso in beweging bracht, is een nieuwe schuldenveiling van ongeveer 2,9 biljoen peso ($3,7 miljard). De regering wil deze fondsen gebruiken om een hele reeks kortetermijnschulden van de centrale banken van lokale crediteuren op te lossen.

Vooruitzichten voor de Argentijnse peso

Argentinië bevindt zich op onbekend terrein nu de nieuwe libertaire president zijn koers radicaal wil veranderen. Ik ben van mening dat de meeste van zijn acties de juiste zijn, vooral op het gebied van deregulering en bezuinigingen.

De implicatie is echter dat het leven voor de meeste mensen slechter zal worden, zoals we in Nigeria hebben gezien. In de eerste nieuwe weken als president devalueerde de Nigeriaanse president de naira en schrapte hij de subsidies die de regering miljarden dollars per jaar kostten.

De uitdaging voor Argentinië is dat het land in eigen land geld moet uitgeven en zijn schuldenberg moet aflossen. Het is het land met de grootste schuldenlast bij het IMF, met een uitstaande schuld van meer dan 31 miljard dollar. Dit betekent dat een nieuw faillissement de komende jaren niet kan worden uitgesloten.

De implicatie is dat de Argentijnse peso waarschijnlijk zal blijven depreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere valuta. Mijn basisscenario is dat het paar USD/ARS de komende maanden naar 1.000 stijgt.