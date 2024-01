Tesla overweegt naar verluidt een fabriek op te zetten in Gujarat, India

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) staat in de belangstelling na berichten dat het plannen zou kunnen aankondigen voor het opzetten van de eerste fabriek in India tijdens de komende Vibrant Gujarat Summit.

Tesla moet dergelijke plannen nog bevestigen

Premier Narendra Modi en Elon Musk, de Chief Executive van Tesla, zullen naar verwachting het genoemde evenement bijwonen dat gepland staat voor januari 2024.

De elektrische autogigant is geïnteresseerd in het bouwen van een fabriek in de westelijke staat Gujarat, aldus de Economic Times.

Tesla zelf heeft tot nu toe echter nog niet officieel plannen gesignaleerd om een fabriek in India op te zetten.

Het rapport komt op een moment dat Elon Musk in conflict is met vakbonden in heel Scandinavië. De aandelen van Tesla Inc zijn bijna 14% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt sinds dit jaar.

Tesla wil een preferentieel recht van 15%

Tesla Inc wil zijn Model 3, Model Y en zelfs een nieuwe, budgetvriendelijkere hatchback in India lanceren, zo blijkt uit meerdere mediaberichten.

Het is echter de moeite waard hier te vermelden dat de regering van Gujarat tot nu toe niet heeft bevestigd dat de EV-gigant inderdaad interesse heeft getoond in het bouwen van een fabriek in de vijfde grootste Indiase deelstaat.

Vorige maand werd gemeld dat Tesla tot 2,0 miljard dollar had geïnvesteerd in de bouw van een fabriek in India, op voorwaarde dat de regering instemde met een concessioneel recht van 15% op geïmporteerde voertuigen gedurende de eerste twee jaar dat de fabriek in bedrijf was.

