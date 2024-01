Zal een overwinning van Trump goed zijn voor de prijzen van BTC, Solana, IOTA en Zilliqa?

Bitcoin en andere altcoins presteerden sterk in 2023, ondanks dat de sector talloze uitdagingen kende. De grootste rugwind waren de juridische overwinningen van Ripple Labs en Grayscale tegen de Securities and Exchange Commission (SEC).

Daarnaast was er de kwestie van TradFi, aangezien veel grote financiële dienstverleners zoals Blackrock, Invesco en Franklin Templeton een spot Bitcoin ETF hadden aangevraagd. Bedrijven als de London Stock Exchange (LSEG) en ANZ Bank omarmden tokenisatie.

Verder bestaat er steeds meer hoop dat de Federal Reserve de komende weken een spot Bitcoin ETF zal goedkeuren. Een dergelijke stap zal gunstig zijn voor zowel BTC als andere altcoins, aangezien we nieuwe ETF-aanvragen voor altcoins zouden kunnen zien.

Solana versus Bitcoin versus IOTA versus Zilliqa

Donald Trump en cryptocurrencies

Copy link to section

Een andere waarschijnlijke katalysator die cryptocurrencies zoals Bitcoin, Solana, IOTA en Zilliqa een boost zou kunnen geven, zijn de komende Amerikaanse verkiezingen. Hoewel het nog vroeg is, zijn er tekenen dat de verkiezingen tussen Donald Trump en Joe Biden zullen gaan.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Uit peilingen blijkt dat Trump een voorsprong heeft op Joe Biden in de presidentiële race. Er kan echter nog veel veranderen, vooral nu Trump zich in een juridisch niemandsland bevindt. Ook Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, verkeert in juridische onrust.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Toch zijn analisten van mening dat de komende verkiezingen een goede zaak kunnen zijn voor cryptocurrencies nu Trump de leiding heeft tegen Biden. De theorie is dat een overwinning van Trump een nieuw regelgevingskader in Washington zal inluiden.

Bovendien zal een Republikeinse president een relatief vriendelijk hoofd van de Securities and Exchange Commission (SEC) benoemen. Onder Biden heeft Gary Gensler een zeer strijdlustige aanpak gevolgd in de omgang met cryptocurrencies. Hij heeft talloze rechtszaken aangespannen tegen bedrijven als Binance en Coinbase. In een recente notitie zeiden analisten van VanEck:

“Na een strijdlustige verkiezing waarbij Donald Trump 290 verkiezingsstemmen won en het presidentschap herwon, wat het optimisme wekte dat de vijandige regelgevende aanpak van de SEC zal worden ontmanteld, denken we dat de prijs van Bitcoin op 9 november een recordhoogte zal bereiken.”

Trump en NFT’s

Copy link to section

Het belangrijkste is dat Donald Trump de enige presidentskandidaat is die actief heeft deelgenomen aan de crypto-industrie. Samen met Melania Trump heeft hij verschillende Non-Fungible Tokens (NFT’s) gelanceerd die hen miljoenen dollars hebben opgeleverd.

Aan de negatieve kant heeft Trump een geschiedenis van het bashen van Bitcoin en andere cryptocurrencies. In het verleden heeft hij betoogd dat deze tokens niet nodig waren. In plaats daarvan betoogde hij dat de Amerikaanse dollar een beter alternatief was. Onlangs waarschuwde Jay Clayton, de voormalige SEC-voorzitter die hij benoemde, dat de meeste cryptocurrencies effecten zijn.

De andere waarschijnlijke katalysator in een presidentschap van Trump is dat hij zijn druk op de Federal Reserve om de rente te verlagen zou kunnen intensiveren. Tijdens zijn eerste termijn stond hij erom bekend de Fed te bashen wanneer deze aan een wandelcyclus begon. Lage rentetarieven of een milde toon van de Fed zullen een goede zaak zijn voor cryptocurrencies.

Daarom zou de hoop op een regimeverandering in Washington ertoe kunnen bijdragen dat cryptocurrencies in 2024 omhoog gaan. In het verleden hebben cryptocurrencies het echter goed gedaan, ongeacht de Amerikaanse president. Bitcoin bereikte zijn recordhoogte van $67.000 in de tijd van Joe Biden. Ook tijdens de regeringsperiode van Obama en Trump deed crypto het goed.