BYD zegt dat de verkoop van voertuigen in 2023 met 62% is gestegen

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) staat maandag in de kijker na het melden van een enorme jaar-op-jaar stijging van de autoverkoop in 2023.

Hoeveel voertuigen heeft BYD vorig jaar verkocht?

Het bedrijf voor elektrische voertuigen verkocht vorig jaar in totaal iets meer dan 3,0 miljoen exemplaren, wat neerkomt op een stijging van bijna 62% ten opzichte van 2022.

1,6 miljoen hiervan waren accu-EV’s, terwijl de overige plug-in hybrides waren, zo blijkt uit het persbericht van vanochtend.

Het nieuws komt ongeveer een paar maanden nadat BYD Company Limited liet weten dat de winst in het derde financiële kwartaal naar een recordhoogte van $1,42 miljard was gestegen. De Chinese autofabrikant heeft onlangs plannen bekendgemaakt voor het opzetten van een fabriek in Hongarije.

Merk op dat BYD Company Limited het afgelopen jaar 35% lager eindigde dan het hoogtepunt in februari 2023.

BYD aandelen versus Tesla: keuze van een analist

Maandag zei het bedrijf met het hoofdkantoor in Shenzhen ook dat het in december 340.178 batterij-elektrische en hybride elektrische voertuigen heeft verkocht. Ruim de helft hiervan was volledig elektrisch.

Canaccord Genuity-analist George Gianarikas deelde zijn mening over zowel BYD Company Limited als diens voornaamste rivaal, Tesla Inc., onlangs op CNBC’s “The Exchange”:

Tesla zal waarschijnlijk worden ingehaald vanuit het perspectief van de eenheid, maar wat het in de loop van de tijd zal winnen is de strijd om de winst.

Zijn koopadvies op $TSLA is gekoppeld aan een koersdoel van $267, wat vanaf nu een stijging van ongeveer 8,0% suggereert. Berkshire Hathaway – het multinationale conglomeraat van Warren Buffett – zei vorig jaar daarentegen dat BYD in China ruim voorliep op Tesla.