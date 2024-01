Vorige week werd opnieuw geschiedenis geschreven, toen bekend werd gemaakt dat de staatsschuld van de Verenigde Staten van Amerika voor de eerste keer ooit de $34 biljoen heeft overschreden.

Op 29 december bracht de officiële FiscalData-site van het Amerikaanse ministerie van Financiën een update uit waarin stond dat de staatsschuld van het land voor het eerst boven de 34 biljoen dollar was uitgekomen.

Dit is officieel het hoogste niveau van staatsschuld dat het land ooit heeft gehad.

Volgens US Debt Clock bedroeg de staatsschuld van de Verenigde Staten ongeveer $34.003.388.900.000 op het moment van schrijven. Tegelijkertijd bedragen de totale Amerikaanse belastinginkomsten iets meer dan 4,5 biljoen dollar en bedraagt het officiële federale uitgavenbedrag op het moment van schrijven ongeveer 6.334.396.500.000 dollar.

Inzicht in de Amerikaanse schuldencijfers

Hier zijn deze cijfers nogmaals, zoals ze zouden zijn als de Verenigde Staten een individu waren met een begrotingsblad:

Inkomsten uit belasting: $4,5 biljoen (ongeveer)

Uitgaven: $6,3 biljoen (ongeveer)

Begrotingstekort: ruim 1,7 biljoen dollar

Totale schuld: ruim $34 biljoen

Dit betekent dat, zelfs als de Verenigde Staten hun belastinginkomsten aan niets anders zouden besteden dan het afbetalen van schulden, zij het totale bedrag aan belastinginkomsten bijna acht keer zouden moeten verhogen om al hun staatsschulden af te betalen.

Het geeft ons ook een schuldquote voor het land van ongeveer 136 procent.

Meningen over de huidige status van de Amerikaanse schulden

Het Witte Huis had dit te zeggen:

De geschiedenis maakt duidelijk dat zelfs het dicht bij de doorbraak van het Amerikaanse schuldenplafond aanzienlijke verstoringen van de financiële markten kunnen veroorzaken, die de economische omstandigheden waarmee huishoudens en bedrijven te maken krijgen, zouden schaden.’

Zij zijn niet de enigen die hierover sterke gevoelens hebben. Op 10 november afgelopen jaar verlaagde Moody’s dienovereenkomstig de vooruitzichten voor de Amerikaanse schuldrating naar ‘negatief’.

Huidige schuld en Amerikaanse schuldenplafond

Vorig jaar haalde Amerika de krantenkoppen over de hele wereld toen harde onderhandelingen tussen de Republikeinen en Democraten minder dan een week duurden tot wat bekend staat als ‘X date’ – de dag waarop het land officieel geen geld meer heeft om zijn kosten te dekken – voordat het opschorten van de schuldenlimiet tot januari 2025.

Het is echter van cruciaal belang op te merken dat het schuldenplafond van 31,4 biljoen dollar niet door de overheid is verhoogd. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsschuld op 1 januari 2025 $31,4 biljoen of minder moet bedragen… en momenteel een record van $34 biljoen bedraagt.

Dat is 1,7 biljoen dollar meer dan toen het schuldenplafond vorig jaar voor het eerst werd opgeschort… met nog bijna een heel jaar te gaan tot D-Day.

Wat is de betekenis van het bereiken van het Amerikaanse schuldenplafond?

Simpel gezegd: de Amerikaanse overheid mag geen geld meer lenen – en als er voor 1 januari 2025 geen oplossing komt, wordt er een ‘datum X’ aangekondigd. Dit zou in principe het geval zijn wanneer de Amerikaanse regering haar rekeningen niet langer kan betalen.

En als dit gebeurt, bestaat de kans dat de Verenigde Staten hun aanzienlijke schulden niet meer kunnen afbetalen – een gebeurtenis die nog nooit eerder in de geschiedenis van de economie van het land is voorgekomen, en die markten over de hele wereld in chaos zou storten als de dollar waarschijnlijk in waarde daalt.

Nogmaals, dit is wat het Witte Huis hierover te zeggen had:

Een daadwerkelijke schending van het Amerikaanse schuldenplafond zou waarschijnlijk ernstige schade toebrengen aan de Amerikaanse economie. Analyses door CEA en externe onderzoekers illustreren dat als de Amerikaanse regering haar verplichtingen niet zou nakomen – of het nu jegens crediteuren, aannemers of burgers is – de economie snel in een omgekeerde richting zou veranderen, waarbij de omvang van de verliezen afhangt van hoe lang de schending heeft geduurd.. Een langdurig faillissement zou waarschijnlijk leiden tot ernstige schade aan de economie, waarbij de banengroei zou omslaan van het huidige tempo van robuuste winsten naar verliezen die in de miljoenen lopen.