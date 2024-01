De aandelenkoers van AP Moller Maersk is hersteld terwijl beleggers de aanhoudende crisis in de Rode Zee in de gaten houden. Na het dieptepunt van DKK 9.814 in november is het aandeel met ruim 31% gestegen naar DKK 12.915. Het blijft ongeveer 10% onder het hoogste punt in 2023.

De verzendkosten stijgen

Maersk en andere scheepvaartaandelen zijn de afgelopen weken hersteld. In Duitsland zijn de aandelen van Hapag-Lloyd met ruim 35% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2023. Op dezelfde manier zijn in Taiwan de aandelen van Evergreen Marine gestegen naar het hoogste niveau sinds juni 2022.

In de Verenigde Staten is ZIM Integrated De aandelenkoers is met ruim 56% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023. Deze trend doet zich voor nu handelaren een nieuw normaal in de scheepvaartsector inprijzen naarmate de aanvallen op de Rode Zee toenemen.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Drewry World Container Index is gestegen naar $1.661, het hoogste niveau sinds september vorig jaar. In 2023 bereikte het een dieptepunt van $ 1.340. De transportkosten zijn naar de meeste bestemmingen gestegen, waaronder naar New York, Rotterdam en Los Angeles.

De transportkosten zijn om drie belangrijke redenen gestegen. Ten eerste hebben aanvallen op de Rode Zee Maersk en andere bedrijven ertoe aangezet de Rode Zee-route te onderbreken. Als gevolg hiervan zijn ze de langere route gaan gebruiken die via Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika loopt.

Ten tweede zijn er zorgen over het Panamakanaal, waar de wachttijd van schepen de laatste tijd ook is toegenomen vanwege de lage waterstanden. De gemiddelde wachttijd aan het kanaal bedraagt ruim twintig dagen, waardoor bedrijven gedwongen worden langere routes te gebruiken.

Ten slotte zijn er tekenen dat de scheepvaartsector zijn dieptepunt heeft bereikt nu de vraag uit belangrijke landen toeneemt. Uit recente Chinese gegevens blijkt dat de detailhandelsverkopen en de industriële productie van het land in november zijn gestegen. De prijzen van ijzererts zijn onlangs ook gestegen.

In de meest recente resultaten zei het bedrijf dat het zijn kostenbesparingsprogramma intensiveerde. Het personeelsbestand is teruggebracht van 110.000 naar 103.000 en het management werkt eraan om het onder de 100.000 te brengen. Het verwacht in 2024 600 miljoen dollar te besparen.

Maersk is na MSC de grootste rederij ter wereld. Het exploiteert drie belangrijke bedrijven, waaronder Ocean, Logistics & Services en Terminals. Het is het vierde grootste Deense bedrijf, na Novo Nordisk, DSV en Vestas Wind Systems.

Koersvoorspelling Maersk

Maersk-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de koers van het aandeel Maersk de afgelopen maanden is hersteld. Het is boven de stijgende trendlijn gekomen, die de laagste niveaus sinds oktober 2022 met elkaar verbindt.

Het aandeel is boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gesprongen. Op dezelfde manier is de Relative Strength Index (RSI) dicht bij het overboughtniveau gekomen. De MACD is boven het neutrale punt gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de aandelen bullish, met als volgende punt om naar te kijken DKK 14.265, het hoogste punt op 20 juli.