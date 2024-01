De prijs van Tezos hield woensdag vrij goed stand toen cryptocurrencies zijwaarts bewogen. Het XTZ-token steeg naar een hoogtepunt van $1,10, het hoogste punt sinds 19 april. Het is met meer dan 78% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $1 miljard.

Groei van Tezo vertraagt

Tezos is een toonaangevend blockchain-netwerk dat bekend staat om zijn substantiële partnerschappen. Het bedrijf heeft partnerschappen met Manchester United, McLaren, Misfits Gaming en Ubisoft.

Dit zijn toonaangevende spelers in de respectievelijke sectoren. Manchester United is een van de beste voetbalteams in de Engelse Premier League (EPL), terwijl McLaren een topteam is in de Formule 1. Ubisoft is een van de beste gamingbedrijven ter wereld, met titels als Assassins Creed, Avatar en Prince of Persia.

Er zijn nog steeds zorgen over de impact van enorme marketingbudgetten op bedrijven in de crypto-industrie. Crypto.com is bijvoorbeeld waarschijnlijk de grootste adverteerder, maar zijn marktaandeel is kleiner geworden. Ik schreef onlangs over Velas, een blockchainbedrijf dat in seizoen 2022 de topadverteerder van Ferrari was.

Uit recente gegevens blijkt dat Tezos niet substantieel heeft geprofiteerd van deze partnerschappen. Uit gegevens op de website blijkt dat het aantal contracten in het ecosysteem de afgelopen maanden zijwaarts is gegaan.

Het verwerkte in december ruim 3,3 miljoen transacties, tegen 2,5 miljoen in november. Deze transacties schommelden tussen de 3,9 miljoen in februari vorig jaar en 2,5 miljoen in augustus.

Aantal Tezos-transacties

Het marktaandeel van Tezos in de Non-Fungible Token (NFT)-industrie is ook vrij klein. Uit gegevens van CryptoSlam blijkt dat de totale NFT-omzet in de afgelopen 30 dagen met 8,14% is gedaald tot $902.000. Het heeft in totaal minder dan 4.000 verkopers en kopers. Daarentegen verwerkte Bitcoin in dezelfde periode meer dan $869 miljoen.

Het marktaandeel van Tezos in de Decentralized Finance (DeFi)-sector is ook vrij klein. Het netwerk heeft een totale waarde (TVL) van slechts $65 miljoen. De meeste van deze activa bevinden zich in Youves, Tezos Liquidity Baking en KordFi.

Tezos prijsvoorspelling

XTZ-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijs van het XTZ-token de afgelopen maanden een opwaartse trend heeft doorgemaakt. Deze rally is niet te danken aan de interne groei. In plaats daarvan maakt het deel uit van het lopende altcoin-seizoen. Het is boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gebleven.

De Relative Strength Index (RSI) is blijven stijgen, terwijl de MACD-indicator boven het neutrale punt bewoog. Daarom suggereren technische gegevens dat het token zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op $1,47, de hoogste swing in februari vorig jaar.