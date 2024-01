XMR, ZEC, ZEN update: zal Binance deze privacy-tokens verwijderen?

Slechts enkele dagen nadat cryptobeurs OKX de schrapping van de topprivacymunten Monero (XMR), Zcash (ZEC) en Horizen (ZEN) aankondigde, heeft topbeurs Binance deze munten toegevoegd aan een lijst met tokens die het risico lopen te worden geschrapt.

Op 4 januari bracht Binance een update uit voor de Monitoring Tag-lijst met onder meer XMR, ZEC en ZEN. De beurs verwijderde echter GMX (GMX) en Sushi (SUSHI) van de Seed Tag-lijst.

Staat Binance op het punt om Monero, Zcash en Horizen te verwijderen?

Binance wordt, net als Coinbase, traditioneel geassocieerd met een positiever effect op tokens wanneer ze een notering aankondigen. De prijzen van de meeste projecten zijn vóór de notering explosief gestegen, waarbij zichtbaarheid en grotere liquiditeit een van de belangrijkste factoren zijn.

Dat was het geval met de recente notering op Binance van verschillende tokens, waaronder Bonk, Celestia en ORDI.

Een aankondiging van schrapping van de notering viel echter vaak samen met een koersdaling als gevolg van een verlies aan liquiditeit. Hoewel het toevoegen van een token aan de Monitoring Tag-lijst niet betekent dat de notering automatisch wordt verwijderd, betekent deze stap dat de beurs deze tokens nauwlettend in de gaten houdt op basis van interne risico-evaluatie en andere criteria.

“Houd er rekening mee dat tokens met de Monitoring Tag het risico lopen niet langer aan onze noteringscriteria te voldoen en van het platform te worden verwijderd”, merkt Binance op.

Naleving van de regelgeving, die overigens is toegenomen sinds de schikking van Binance ter waarde van 4,3 miljard dollar met de Amerikaanse autoriteiten en de voortdurende strijd met de SEC, is een andere factor die waarschijnlijk een rol zal spelen bij een beslissing om de privacymunten te schrappen.

In december 2023 stapte Binance over op het schrappen van TORN, het governance-token van cryptomixplatform Tornado Cash. De prijs van TORN daalde scherp na het nieuws. Terwijl de prijzen van XMR, ZEC en ZEN op het moment van schrijven over het algemeen laag zijn, met een bredere marktdaling na de flashcrash van Bitcoin op 3 januari.

Marktwaarnemers hebben opgemerkt dat de schikking van Binance met het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ervoor zou kunnen zorgen dat de beurs “schoon schip” maakt met het verwijderen van tokens.

In de laatste aankondiging zijn andere tokens beschikbaar met een Monitoring Tag onder meer Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) en Vai (VAI).