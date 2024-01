Exclusief: Dr. Charan Singh zoekt naar “voorzichtig anker” in zee van mondiale schulden

Het onlangs gepubliceerde ‘International Debt Report 2023’ van de Wereldbank benadrukte het “ernstige gevaar” dat voor lage- en middeninkomenslanden ontstaat als gevolg van de snelle toename van de onhoudbare schuldenlast.

De afgelopen tien jaar is het tempo van de schuldaccumulatie in verschillende landen groter geweest dan de economische groei, die naar verwachting nog verder zal krimpen.

Als gevolg hiervan doen de buitensporige kosten van de schuldendienst de noodzakelijke investeringen op essentiële terreinen, waaronder de gezondheidszorg en het onderwijs, in de schaduw staan, terwijl veel landen in de wereld wellicht op de rand staan van een regelrechte schuldencrisis.

We hadden het geluk om met de beroemde econoom Dr. Charan Singh, de CEO en oprichter en directeur van de EGROW Foundation, te spreken om de volgende zaken beter te begrijpen: de omstandigheden die tot de huidige hoge schuldenniveaus hebben geleid; de heersende situatie in geavanceerde economieën, opkomende markten en de minst ontwikkelde landen; de gevolgen van dergelijke onevenwichtigheden op de economische groei en de besluitvorming; mogelijke waarborgen en oplossingen; en broodnodige hervormingen in de internationale financiële architectuur.

Bron: EGROW Foundation

Dr. Charan Singh is de CEO en oprichter en directeur van de EGROW Foundation. Hij is tevens de niet-uitvoerend voorzitter van Punjab & Sind Bank. Eerder was hij RBI Chair Professor of Economics aan het prestigieuze Indian Institute of Management Bangalore, India; Senior econoom bij het IMF, Washington DC; en onderzoeksdirecteur (economisch beleid, schuldbeheer) bij de RBI. Dr. Singh was onder meer lid van het bestuur van NHB en NABFINS. Dr. Singh heeft vele publicaties en twee boeken op zijn naam staan.

Dr. Singh voltooide M.Phil in Toegepaste Economie aan JNU, Delhi en promoveerde in Economie aan de Universiteit van New South Wales, Sydney in 1997. Hij volgde dit op met postdoctorale studies aan het Department of Economics, Harvard University van augustus 2003 tot augustus 2003. 2004 en SCID, Stanford University van augustus 2004 tot januari 2006.

Hieronder volgen licht bewerkte fragmenten uit de discussie.

V) Bedankt voor uw tijd, dr. Charan Singh. Zou u zo vriendelijk willen zijn onze lezers een overzicht te geven van de ernst en complexiteit van de huidige schuldencrisis – in de Verenigde Staten van Amerika, de geavanceerde economieën (AE’s), de opkomende markten (EM’s) en de minst ontwikkelde landen (MOL’s)?

A) Dit is een zeer complex verhaal en het begint niet alleen bij gisteren of eergisteren. Het verhaal gaat terug op wat er gebeurde tijdens de subprime-crisis in 2008. De Amerikaanse regering gebruikte de nieuwe financiële instrumenten: de derivaten. Deze waren zeer dodelijk, door velen niet begrepen en veel te complex voor de financiële wereld om de implicaties ervan te begrijpen. Toen gebeurde de subprime-crisis en Lehman Brothers.

Het liberale monetaire beleid of het onconventionele monetaire beleid in de VS kwam ook naar Europa via de Europese Centrale Bank en naar Engeland via de Bank of England.

Nu was de wereld niet gewend aan dit soort typische, kritische economische ontwikkelingen en begreep de implicaties ervan niet. Toen het hele financiële systeem instortte, was de wereldeconomie dus heel erg kwetsbaar.

Het is op dit punt dat de omvang van de balans in ongeveer vier jaar tijd vier keer zo groot is geworden. Dat betekent dat er veel implicaties voor het monetaire beleid waren, omdat de wereldeconomie haperde en daarom de begrotingsautoriteiten enorme steun moesten geven. Aan de ene kant nam de geldhoeveelheid dus toe, en aan de andere kant moest het begrotingsbeleid dit ondersteunen.

Als gevolg hiervan werd het economische evenwicht volledig verstoord. Terwijl de wereld nog steeds probeerde te herstellen van het web van liberaal monetair beleid en accommoderend begrotingsbeleid, werden we plotseling geconfronteerd met COVID.

Nu was COVID een noodsituatie en moest iedereen in actie komen om mensenlevens te redden. Opnieuw gebeurde hetzelfde: het monetaire beleid moest liberaal zijn, en het begrotingsbeleid moest accommoderend zijn.

Gebaseerd op veel empirisch bewijs heeft het Verdrag van Maastricht besloten dat 3% van het tekort in verhouding tot het bbp en 60% van de schuld in verhouding tot het bbp verstandige grenzen zijn. Tijdens de subprime-crisis werden deze limieten echter totaal op de helling gezet. De schuldquote van de wereld steeg tot meer dan 100% en ook de tekorten stegen enorm.

Het resultaat van dit alles was dat de rentebetalingen op de begrotingen zeer hoog werden, omdat er in zo’n lange tijd zoveel geleend was. De rentelasten werden groter dan die van de uitgaven aan gezondheidszorg en onderwijs. Dit gebeurde vooral onder de opkomende landen en de minst ontwikkelde landen.

Hieruit kun je opmaken dat deze economieën in de val zitten. Je hebt een enorme hoeveelheid leningen aangegaan om voor kwetsbare delen van de samenleving te zorgen, en nu moet je de schulden die zijn aangegaan, afbetalen. U moet terugbetalen of rente betalen – u zit dus in een soort ‘schuldenval’. Dat is waar de complexiteit ligt, en in de opkomende landen en de minst ontwikkelde landen, waar de rentelast groter is dan de uitgaven aan gezondheidszorg en onderwijs, hebben welzijnsgerichte regelingen enorm te lijden.

V) Wat is het belangrijkste kanaal waarlangs beleggersportefeuilles en huishoudens in de opkomende economieën, opkomende landen en minst ontwikkelde landen het meest getroffen kunnen worden door de schuldencrisis?

A) De schuldencrisis heeft meerdere implicaties. Een van de gevolgen is dat de woningbouwleningen zwaar te lijden hebben gehad. Wanneer de inflatie zeer hoog is en de overheidstekorten explosief oplopen, zijn individuele huishoudens de dupe van het wanbeheer van het begrotings- en monetair beleid.

Ten eerste zullen leningen voor veel zaken, zoals huisvesting, auto’s of zelfs duurzame consumptiegoederen, vanwege het rentebeleid allemaal een klap krijgen.

De rentetarieven in het systeem zijn zeer verstoord en daarom ben ik niet bereid beslissingen te nemen over langetermijninvesteringen. Bedrijven, ondernemers en start-ups lijden er ook onder omdat de rente niet is wat deze zou moeten zijn, en voortdurend fluctueert.

Tegelijkertijd is het begrotingsbeleid van de regeringen ook niet goed geweest. Ze zijn niet zeker van de belastingvoordelen, belastingkortingen en belastingtarieven – deze kunnen stijgen, dalen of stagneren. Al deze onzekerheid die is ontstaan, heeft gevolgen voor de economische besluitvorming.

Bovendien geven de aandelenmarkten niet de exacte positie weer en kunnen daarom misleidend zijn. Ook een wisselkoers kan misleidend zijn. Het verwachtingskanaal waarlangs de transmissie plaatsvindt, wordt volledig verstoord en afgestompt.

Zowel de besluitvorming als de investeringen van huishoudens hebben er dus onder te lijden en zijn in een zeer onzekere fase terechtgekomen. Omdat niemand weet wanneer er een einde komt aan deze onzekerheid, wordt de besluitvorming op het niveau van de huishoudens en ook op bedrijfsniveau beïnvloed. Dit is de situatie die heerst in de AE’s, de opkomende landen en de minst ontwikkelde landen.

Twee fenomenen – de ineenstorting van de Lehman Brothers en COVID – hadden in dit opzicht verstrekkende gevolgen. Terwijl Lehman Brothers zich langzaam over de wereld verspreidde en daardoor op cyclische wijze een moeilijke situatie veroorzaakte – van de VS tot Europa en het Verenigd Koninkrijk, overkwam COVID ons allemaal tegelijkertijd.

Wat ik in mijn analyse heb gedeeld, is gemeenschappelijk voor geavanceerde economieën, opkomende markten en minst ontwikkelde economieën.

V) Wat is uw mening over de recente Fed-notulen en het waarschijnlijke traject dat u momenteel voor het Amerikaanse monetaire beleid verwacht?

A) De VS hebben zowel het monetaire als het begrotingsbeleid op een zeer roekeloze manier gevoerd. Het is de grootste economie ter wereld – goed voor ruim 20% van het mondiale bbp. De besluitvorming heeft gevolgen voor de hele wereld.

Zelfs als de VS geen partij zijn bij de handelsovereenkomst, gebeurt 80% van de handelsfacturering in de Amerikaanse dollar. In het licht van de verantwoordelijkheid die op de schouders van de Amerikaanse publieke beleidsvorming rustte, hebben de Verenigde Staten zich werkelijk niet op een verantwoordelijke manier gedragen.

De subprime-crisis kwam voort uit het gebruik van derivaten. Dit waren niet bijzonder verantwoorde financiële instrumenten. Dat geldt ook voor het beleid als reactie op Lehman Brothers, en ook voor het overvloedige begrotingsbeleid dat tijdens de coronacrisis plaatsvond. Dit alles heeft alleen maar vanwege het roekeloze gedrag van Amerika tot de mondiale crisis geleid.

Nadat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne was begonnen, werden de gevolgen van het langdurige wanbeheer van de economie veroorzaakt door renteverhogingen en vond er een vulkaanuitbarsting plaats. Alles wat ze de afgelopen tien jaar hadden gedaan en door de markt werd genegeerd, kwam plotseling ter sprake en de vulkaanuitbarsting die plaatsvond had impact op iedereen.

Het Amerikaanse beleid is de afgelopen vijftien tot twintig jaar dus zeer, zeer onverantwoord geweest. Dit heeft invloed gehad op de Amerikanen zelf en op de rest van de wereld.

Terwijl de VS een rijke economie is en ze het zich kunnen veroorloven deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het voor andere landen die met de VS geassocieerd zijn een echte uitdaging. Als de markten in de VS en de geavanceerde landen het bijvoorbeeld niet zo goed doen, doet de export van de opkomende landen en de minst ontwikkelde landen het niet zo goed. Er is dus sprake van een spiegelbeeld.

Terwijl de rijke Amerikanen, Europeanen en Britten zich deze kleine minpuntjes kunnen veroorloven, kunnen landen als India en veel Afrikaanse landen dat niet, omdat we niet over de reserves en de back-up beschikken. De Amerikaanse beleidsmakers hebben dus niet verantwoordelijk gehandeld en geen verantwoording afgelegd tegenover de rest van de wereld.

Nu is de inflatie enigszins gematigd. Als ze goed genoeg waren, hadden ze moeten beginnen met het verlagen van de rentetarieven, maar dat hebben ze niet gedaan. Zelf waren ze klaar voor een recessie. Ze kunnen het zich veroorloven de gevolgen van een recessie te boven te komen, maar als die recessie zich in onze landen doorzet, zal de lokale bevolking het heel moeilijk krijgen.

Niettemin zijn ze nu gestabiliseerd en verlagen ze de rente niet. Ze hebben de angst voor een recessie die er in de eerdere fasen was, afgewend, dus in zoverre hebben ze het goed gedaan voor hun economie.

De wereld heeft ook rekening gehouden met wat er in Rusland en Oekraïne is gebeurd, en daarom is de wereld op dit punt verder gegaan. Dus hoewel de Fed op verschillende plaatsen heeft aangegeven dat er mogelijk enige tijd stabiele repo’s zullen zijn, ben ik van mening dat ze tegen het einde van 2024 mogelijk zullen gaan bezuinigen.

Als ze beginnen met het verlagen ervan, zal de rest van de wereld ook moeten volgen, want door te imiteren en na te bootsen wat de VS deden, hebben de meeste landen de rente verhoogd en die rente zou moeten gaan dalen. Op het moment dat de rente begint te dalen, kun je je voorstellen dat er een opleving in de economie plaatsvindt en dat de motoren van de groei in gang kunnen worden gezet.

V) Waar ziet u als monetaire beleidsmaker vandaag de dag de grootste risico’s?

A) Mijn gevoel is dat verwachtingen verankerd moeten worden, en die verwachtingen zijn met succes verankerd in India en andere opkomende landen, evenals in de VS.

Eén ding is duidelijk: er bestaat een nultolerantie voor hoge inflatie. Maar de vraag is dan: hoe definieer je hoge inflatie en wie moet bepalen of een inflatie van 2% goed is of 4%?

Er zijn hierover veel discussies gevoerd bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Olivier Blanchard, hoofdeconoom bij het IMF, publiceerde een artikel waarin hij zich afvroeg of 2% de juiste inflatiedoelstelling is of dat deze iets hoger zou moeten zijn.

Mijn gevoel is dat een centrale bank niet moet overhaasten om de rente te verhogen als er sprake is van een tijdelijke stijging van de inflatie. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne was een mislukking. Toen de inflatie enorm was gestegen – vijf keer meer dan het dertigjarige gemiddelde (of 10% vergeleken met 2%, wat het dertigjarige gemiddelde is), moesten de Amerikanen iets doen. De Fed hoefde echter niet te verhogen.

Het was duidelijk waar de inflatie toenam, en dit was het resultaat van veel wanbeheer van de economie vanaf 2008. Dit had op een veel geavanceerdere manier moeten gebeuren dan met de voorhamer van het zo snel verhogen van de rente.

Toen de rente zo snel werd verhoogd, werden de werkgelegenheid, de groei en de investeringen allemaal beïnvloed. Toen het echter duidelijk was dat Lehman Brothers de oorzaak was, door hypotheek gedekte waardepapieren de oorzaak waren, of de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de oorzaak was, hadden de zaken op een veel verfijndere en gematigder manier moeten worden aangepakt.

De les die we kunnen leren is dat wanneer er zich een crisis voordoet – of het nu gaat om Lehman Brothers of een crisis zoals die van COVID, waarbij je de industrie moest sluiten, of zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland – een verstandig monetair en begrotingsbeleid veel gematigder moet zijn. Maar ik denk dat de geavanceerde landen de afgelopen vijftien tot twintig jaar zeer reactief zijn geweest. Ze hadden gematigder en attenter moeten zijn en de kwesties veel serieuzer en gedetailleerder moeten bespreken dan wat er gebeurde.

Ik hoop dat de geleerde les is dat het rente-instrument niet als eerste instrument moet worden ingezet om de inflatie te bestrijden. Ik denk dat de centrale banken daar een les uit kunnen leren.

De tweede les die we kunnen leren is dat de prijzen van grondstoffen kwetsbaarder zijn voor grote schommelingen en op weg zijn naar beneden, vooral de olieprijzen. Er moeten dus oliebuffers worden gemaakt en alternatieven voor olie moeten serieus worden overwogen. Dat is precies hoe de wereld op weg is naar zonne-energie, windenergie en zelfs kernenergie.

We weten dat het monopolie op wat dan ook niet goed is. Op dezelfde manier denk ik dat het monopolie op olie als energiebron moet worden doorbroken en dat daarom alternatieven moeten worden onderzocht. Ik denk dat de wereld dit is gaan doen en dat die inspanning moet worden versterkt.

V) Hoe zou u ‘voorzichtig monetair en financieel beleid’ omschrijven, en hoe verschillen deze tussen AE, EMDE en MOL’s?

A) Zoals gezegd heeft het monetair beleid een anker nodig – wat zou dat anker moeten zijn? Mocht het een inflatiedoelstelling van 2% zijn, dan denk ik van niet. Men moet heel duidelijk zijn. In vergrijzende landen als Japan is 2% wellicht te laag , en dat is de reden waarom zij lijden. In absoluut levendige economieën als Amerika zou dit misschien rond de 3%-4% moeten liggen. In een opkomend land als India, waar de mensen erg jong zijn, is 2% tot 4% te laag, en zou 6% geschikter kunnen zijn.

Daarom moet het monetair beleid een voorzichtig anker krijgen om de verwachtingen te verankeren.

Wat betreft het begrotingsbeleid, moet er inzicht zijn in wat de juiste indicator is. In het Verdrag van Maastricht was een tekort van 3% van het bbp aangegeven. Is dat de juiste indicator? Moet een opkomend land als India zijn uitgaven aan investeringen of infrastructuur terugdringen zodra het de 3% overschrijdt? Ik denk het niet.

De kwaliteit van de uitgaven moet dus worden geanalyseerd. Waar vinden de overheidsuitgaven plaats? Zodra er een besluit is genomen over de kwaliteit van de uitgaven, komt de beslissing over wat de schuldquote moet zijn.

Al die tijd werd ons in de klas geleerd dat als de schuldquote boven de 60% van het bbp uitkomt, het land in een crisis zal verkeren. India ligt al heel lang boven de 60%. Nu zit de rest van de wereld al meer dan tien jaar boven de 60%.

Daarom denk ik dat de ankers voor het begrotingsbeleid ook opnieuw moeten worden gedefinieerd: van 3% voor het begrotingstekort in verhouding tot het bbp, en 60% voor de schuld in verhouding tot het bbp. Zolang dat niet is gebeurd, is het erg moeilijk om een passende mix van monetair en begrotingsbeleid te hebben.

Wat de financiële sector betreft, moeten we heel erg voorzichtig zijn. De niet-renderende activa (NPA’s) mogen niet als iets heel angstaanjagends worden behandeld.

In noodsituaties zoals COVID, waarbij de hele wereld gesloten is en iedereen heel voorzichtig moet zijn met het verlenen van toegang tot hun gebouwen, wanneer ze wel of niet zaken moeten doen – op zulke momenten kunnen NPA’s, die een van de indicatoren zijn of de bank zich in een crisis bevindt, moeten liberaler worden behandeld.

Op dezelfde manier moet, wanneer de wereldeconomie in een crisis verkeert, ook meer rekening worden gehouden met de kapitaaltoereikendheidsratio’s flexibel voor de tijd waarover wordt gesproken.

Zowel het monetaire als het begrotingsbeleid moeten opnieuw worden bekeken, en in de financiële sector hebben we die benchmarks nog niet vastgesteld, maar ik denk dat we naar de macro-economische indicatoren moeten kijken en dan moeten beslissen of een instelling zich in een crisis bevindt of niet. Dan kunnen wij beslissen of er herstelmaatregelen moeten worden genomen of dat de instelling moet worden gesloten.

We moeten land voor land te werk gaan en een gedetailleerde analyse uitvoeren, terwijl we kijken naar de fouten die in het verleden zijn gemaakt en waardoor crises zijn ontstaan. Alleen een dergelijke granulaire aanpak kan helpen, in plaats van een voorhameraanpak die tegenwoordig in de wereldeconomie wordt gebruikt door deskundigen uit de financiële sector.

V) Wat zijn in de rijkere landen, opkomende landen en landen met zware schulden waarschijnlijk de meest effectieve waarborgen en oplossingen met betrekking tot de mondiale schuldencrisis?

A) Ik lees dat twee instellingen een zeer prominente rol spelen in de wereldeconomie: de Wereldbank (WB) en het IMF. Beiden hebben nu een belangrijke rol te spelen en zijn er alert op, maar hun aandacht is verlegd naar klimaatfinanciering.

Op dit punt denk ik dat ze zich allebei moeten concentreren op het monetaire en begrotingsbeleid. Klimaatfinanciering is belangrijk, maar mag deze twee belangrijke zaken niet terzijde schuiven en op een laag pitje zetten.

De vraag is nu: wat kan er gedaan worden? Het IMF en de Wereldbank moeten rondetafelgesprekken met beleidsmakers organiseren en bekijken wat prioriteit moet krijgen en wat niet.

Omdat er een tekort is aan middelen die via multilaterale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF worden gekanaliseerd, speelt de particuliere sector een zeer grote rol. Terwijl de multilaterale instellingen een zeer nominale rente vragen, rekent de particuliere sector geen nominale rente. Ze bedekken je en hebben een zeer hoog rendement.

Daarom werden ook hervormingen voor multilaterale instellingen besproken – NK Singh uit India en Larry Summers uit Harvard stelden een zeer goede studie samen voor de G20, waarin werd gesproken over zowel multilaterale banken als multilaterale schulden. Het stelde dat de rol van de particuliere sector bij het verstrekken van leningen aan de minst ontwikkelde landen en opkomende landen moet worden ingeperkt, en dat die van de multilaterale agentschappen moet worden vergroot, zodat deze landen tegen een lagere rente toegang kunnen krijgen tot de fondsen en middelen die zij nodig hebben. Dat is wat ze zich kunnen veroorloven.

Als ik een weg moet aanleggen, welk rendement kan ik daar dan van verwachten? Je kunt zeggen dat je een tolbrug kunt installeren om een vergoeding te vragen, maar hoeveel mensen zullen de tol überhaupt kunnen betalen? Ze zullen manieren vinden om de brug te omzeilen, en daarom kosten deze dingen tijd. Het duurt 50-75 jaar voordat de kosten zijn terugverdiend.

De multilaterale instellingen beschikken over de mechanismen om leningen te verstrekken voor een periode van 50 tot 75 jaar, en we moeten oppassen dat we de meest kwetsbare MOL’s niet onder de haaien in de particuliere sector plaatsen die hen verleiden om leningen aan te gaan, hen plagerige tarieven laten zien, en later, wanneer de lokale economie staat dit niet toe – deze landen komen in een schuldenval terecht.

De mondiale waarnemers – het IMF en de Wereldbank – moeten hierin dus een zeer grote rol spelen.

V) Wat zijn de belangrijkste lessen uit de financiële crisis of andere schuldencrises waar beleidsmakers uit kunnen putten om mondiale samenwerking op het gebied van schuldenbeheer te bevorderen?

A) Naar mijn mening is de belangrijkste les om prioriteit te geven aan uw uitgaven en te bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Laat u niet verleiden door geldverstrekkers die bereid zijn u zoveel te lenen als u wilt, maar tegen lage tarieven in het begin en exorbitante tarieven tegen het einde. Doe dat niet. Raak niet te veel gewend aan het lenen of lenen op de internationale markten. Hoewel er sprake is van een wisselkoersrisico, is er ook een renterisico. Geef prioriteit aan het gebied waarin u wilt groeien.

Ten tweede is het naar mijn ervaring altijd beter om organisch te groeien dan te lenen en te groeien. Er moet dus een limiet zijn waarbinnen je kunt lenen en groeien, en die limiet moet contextueel en landspecifiek zijn, afhankelijk van hoeveel begrotingsruimte er beschikbaar is. Leef binnen die ruimte wanneer u beslist hoeveel u wilt lenen.

Elke economie heeft ook een absorptievermogen. U en ik zijn bijvoorbeeld gewend aan een bepaalde hoeveelheid voedsel gedurende de dag. Als we vijf keer zoveel voedsel consumeren, zullen we niet alleen een opgeblazen gevoel krijgen, maar zal ook ons spijsverteringsstelsel aangetast worden en het zal ons pijn doen.

Op dezelfde manier heeft elke economie een absorptievermogen. Je kunt niet te veel eten en proberen te groeien door overconsumptie. Dat kan ook contraproductief zijn. Stel daarom uw prioriteiten, bepaal uw eetlust en kijk vervolgens naar de kosten-batenanalyse gedurende de looptijd van het project, hoe lang u moet lenen en wanneer de opbrengsten naar verwachting zullen beginnen.

Het punt dat ik probeer te maken is dat als in de begroting de rentebetalingen het grootste deel van de uitgaven worden, je het gevoel van begrotingsvorming kwijt bent.

In een begroting moeten uw uitgaven over het algemeen prioriteit krijgen en moeten rentebetalingen de laatste post zijn, terwijl gezondheidszorg, onderwijs, vaardigheden en het scheppen van werkgelegenheid de eerste vier posten zouden moeten zijn.

Dus mijn eigen lezing is dat er landen zijn die zich laten verleiden om te lenen, omdat dit tegen lage rentetarieven beschikbaar is. Als ze eenmaal geleend hebben, zullen de lokale politici en de lokale bureaucratie niet begrijpen dat dit hen over twintig jaar, of zelfs vijftien jaar later, kan gaan bijten.

Lenen is nooit een goed idee, zoals bij persoonlijke financiën dat ook geldt bij de publieke financiën. Als er geleend moet worden, moet dit op prudente wijze worden gedaan en regelmatig worden gecontroleerd.

De leningen moeten over het algemeen worden geïnvesteerd in kapitaalvorming – het bouwen van dammen, het aanleggen van wegen, het aanleren van vaardigheden, het verstrekken van onderwijs om de beroepsbevolking voor te bereiden op een betere toekomst – en niet alleen worden gebruikt voor salarissen en lonen, of alleen voor consumptieve uitgaven.

Het moet worden gebruikt voor kapitaaluitgaven waarbij activa worden gecreëerd en activa rendement genereren.

V) Wat is de toekomst van de dollar de komende jaren, en bestaat er een risico dat deze uit zijn reservevalutapositie wordt verdrongen?

A) Niet tijdens mijn leven, dus niet in de komende 25 jaar.

De Amerikaanse economie is goed voor 25% van het mondiale bbp. China probeert het land in te halen en heeft zijn eigen beperkingen en uitdagingen. We hebben zojuist de woningbouwsector zien instorten, en ik weet niet zeker of ze die ineenstorting hebben kunnen beteugelen. De nieuwjaarslezing door de chef in China baseert zich op het feit dat 2024 een uitdagend jaar was en merkte op dat de economie het in 2023 om voor de hand liggende redenen niet goed heeft gedaan. Daarom verkeert de wereldeconomie in grote problemen.

Ik zou zeggen dat de Amerikaanse economie in dat opzicht veel robuuster is geworden vergeleken met de Chinese economie.

De Chinese economie heeft ook de gevolgen van de gevolgen van COVID moeten dragen. Daarom zoeken buitenlandse bedrijven die in China actief zijn naar mogelijkheden buiten China, en Amerika blijft onbetwist.

Andere valuta, zoals de Indiase roepie en het Britse pond, blijven ver achter.

Trouwens, hoeveel mensen zouden, als India geen handelspartner voor hen is, een factuur in Indiase roepies opstellen? Niemand. Terwijl 85% van de wereldhandel, zelfs waar de VS geen partij is, in Amerikaanse dollars wordt gefactureerd.

Andere landen hebben nog een lange weg te gaan voordat ze een serieuze uitdaging voor de VS vormen. Ik verwacht niet dat er in de nabije toekomst iets mee zal gebeuren.

De euro doet het heel goed en zou mogelijk een uitdaging kunnen vormen. Het is ook een munt waar veel vraag naar is.

Een valuta wordt ook als een internationale reservevaluta beschouwd als de taken die zij vervult zeer belangrijk zijn, zoals de beschikbaarheid voor transactiedoeleinden en opslag. Deze taken kunnen alleen worden uitgevoerd door een munt die zeer geloofwaardig is, en het duurt lang om geloofwaardigheid te verwerven.

Als gevolg hiervan zie ik niet dat de Amerikaanse dollar in de nabije toekomst zal worden vervangen.

V) Kunt u ook iets vertellen over de redenen voor de aankopen van fysiek goud door centrale banken? Heeft dit te maken met de schuldencrisis?

A) Goud is een grondstof die altijd de vriend van de centrale bank is geweest. Het is een internationale munt. Ik hoef aan niemand uit te leggen wat dit metaal in mijn hand is. Ik kan dat liquide bezit gebruiken in de jungle van Afrika en New York City. Dat is de schoonheid van goud.

Elke centrale bank zal goud in grote hoeveelheden opslaan. Ik zou niet zeggen dat de aankopen van goud door centrale banken het gevolg zijn van het post-COVID-tijdperk. Ik zou zeggen dat dit al eeuwen gebeurt. Centrale banken hebben altijd goudreserves in hun land aangehouden, en dat zorgt voor stabiliteit van de munt. Daarom zal goud door de centrale banken blijven worden gekocht.

Onze centrale bank in India koopt het ook, en zelfs in andere delen van de wereld heeft goud op de balansen van de meeste centrale banken gestaan. Het biedt stabiliteit terwijl alle andere financiële activa kunnen fluctueren. Alle andere valuta fluctueerden in waarde na COVID, maar goud is een valuta die stabiel is gebleven en geloofwaardigheid geeft aan de balans van de centrale bank.

V) Zou u verder nog iets willen delen met onze lezers willen delen over de toestand van de mondiale financiën?

A) Ja, er is behoefte aan een herziening van de internationale financiële architectuur.

Het IMF en de Wereldbank hadden verzekeringen moeten verstrekken aan landen die deze het meest nodig hadden wanneer zich een ongeluk voordeed. Maar we hebben onlangs gezien wat er in Sri Lanka gebeurde. Het ongeluk vond inderdaad plaats, mensen stonden op straat, maar het IMF vond het moeilijk om hen geld te geven terwijl ze dat het meest wilden.

Hoewel het IMF en de Wereldbank al ongeveer 75 jaar bestaan, is hun rol in de loop van de tijd veranderd – en nu veel dwingender geworden, terwijl hun dekking ook moet worden uitgebreid door de veranderingen in de ontwikkelingen in de financiële sector in de opkomende landen.

Ten tweede zou de internationale financiële architectuur in staat moeten zijn om hulp, bijstand, begeleiding en houvast te bieden aan landen die dit het meest nodig hebben. Dat betekent dat het niet de VS, Groot-Brittannië of Europese landen zijn die het IMF en de Wereldbank het meest nodig hebben. Ik denk dat vooral landen in Latijns-Amerika en Afrika ook vertegenwoordiging in deze instellingen nodig hebben.

Ik lees dus dat de internationale financiële architectuur binnenkort opnieuw moet worden bekeken, dat de reikwijdte ervan moet worden uitgebreid en dat vervolgens rekening moet worden gehouden met de kwesties en uitdagingen waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd ten opzichte van 1950, toen ze werden gecreëerd. Dat ontbreekt nu en dat feit heeft geleid tot mijn antwoorden op enkele van uw eerdere vragen.