India start met winnen van ‘eerste olie’ van ”s werelds diepwaterclub’

Na vorig jaar substantiële lithiumvoorraden te hebben geïdentificeerd, begon India op 7 januari 2024 met de winning van verse ruwe oliereserves in het diepwaterblok 98/2 in het Krishna-Godavari-bekken.

Het project bevindt zich ongeveer 30 km uit de kust van Kakinada, Andhra Pradesh.

De Indiase Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), een Fortune-200-bedrijf, heeft naar verluidt vier van de in totaal 26 putten geactiveerd op de locatie in de Golf van Bengalen.

Terwijl de eerste werkzaamheden aan het project in 2016-2017 begonnen, veroorzaakten door de pandemie veroorzaakte verstoringen vertragingen die de onderneming uit de centrale publieke sector, onder eigendom van het Ministerie van Petroleum en Aardgas, met succes heeft overwonnen.

Nu fase 2 is voltooid, wordt verwacht dat de zeer belangrijke vondst, wanneer deze volledig operationeel is, 45.000 vaten per dag zal opleveren, waardoor de nationale productie met 7% zal stijgen.

Bovendien zal het project gas produceren dat overeenkomt met 7% van de totale productie van het land wanneer fase 3 van het project in mei-juni 2024 wordt afgerond.

Hardeep Singh Puri, minister van Petroleum en Aardgas, kondigde tijdens een persconferentie aan:

…Ik ben verheugd al mijn landgenoten te kunnen informeren dat gisteren de eerste olie is gewonnen…Ik wil ONGC feliciteren en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

In termen van de productie van ONGC zal het project naar verwachting de jaarlijkse volumes olie en gas met respectievelijk 11% en 15% verhogen.

Het opbouwen van de zelfredzaamheid van India op energiegebied

Als de op twee na grootste olie-importeur heeft India historisch gezien een grote begrotingslast op zich moeten nemen om te voldoen aan de noodzakelijke betalingen voor zijn ongeveer 85% afhankelijkheid van olie-importen.

Als voorzitter van het Independent Energy Policy Institute, een denktank gevestigd in New Delhi, en Distinguished Research Fellow aan het Oxford Institute for Energy Studies, noemde Narendra Taneja deze stap “een zeer grote stap” in termen van het veiligstellen van de energieaanwezigheid van India en het terugdringen van de energie-aanwezigheid van India. de energieafhankelijkheid van het land.

Hij voegde toe:

…(dit is) heel goed nieuws, want er zijn in de wereld slechts zeven of acht landen die over de capaciteiten en technieken beschikken om de diepe oceaan in te gaan om olie- en gasvoorraden te identificeren en dan ook met de winning te beginnen…. India maakt nu deel uit van ‘s werelds diepwaterclub voor olie en gas…

Deze belangrijke ontwikkeling komt kort nadat India eind 2023 een voorlopige olie- en gasovereenkomst met Guyana had ondertekend.

Vraag naar olie en raffinage

Uit een eerder deze week gepubliceerd rapport van Reuters blijkt dat de vraag naar brandstof in India het hoogste punt in zeven maanden heeft bereikt, met een stijging van 6,2% op maandbasis en 2,6% op jaarbasis.

In een poging de energiepositie van het land te blijven veiligstellen, zal de raffinagecapaciteit tegen 2028 naar verwachting met ruim 20% substantieel toenemen.

Opmerking: de opmerkingen van de heer Narendra Taneja waren in het Hindi. De vertaling is van mijzelf.