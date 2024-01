Spot Bitcoin ETF’s goedgekeurd, wat kunnen we vandaag verwachten?

Na een decennium van anticiperen en hindernissen op regelgevingsgebied hebben de Verenigde Staten eindelijk de goedkeuring gegeven om Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF’s) te spotten. Dit baanbrekende besluit werd woensdagmiddag bekendgemaakt door de Securities and Exchange Commission.

Deze langverwachte financiële producten zullen hun debuut maken op de belangrijkste Amerikaanse markten, waaronder de NYSE, Cboe Global Markets en Nasdaq, ondersteund door belangrijke handelsfirma’s die klaar staan om de liquiditeit te vergroten.

Vroege handelsuren vormden het toneel

De handel in deze innovatieve ETF’s zou al om 04.00 uur ET (10.00 uur UTC) kunnen beginnen, ruim vóór de traditionele openingsceremonie van de Amerikaanse beurzen. Deze stap markeert een belangrijke stap in de richting van de integratie van cryptocurrencies in de reguliere financiële markten.

Een revolutie teweegbrengen in retail- en institutionele beleggingen

Deze ETF’s zullen het landschap voor zowel particuliere klanten als traditionele financiële instellingen transformeren. Klanten hebben nu toegang tot de prijsbewegingen van Bitcoin (BTC) via conventionele brokerage-apps en -accounts. Ondertussen kunnen instellingen in Bitcoin investeren zonder door de complexiteit van crypto-uitwisselingen te navigeren.

Sheila Warren, CEO van de Crypto Council for Innovation, liet weten:

De introductie van een spot Bitcoin ETF gaat niet alleen over de marktdynamiek, het is een katalysator voor evolutie in de regelgeving. Het vereist een raamwerk dat tegemoet komt aan de unieke aard van crypto, wat mogelijk kan leiden tot een passender en beter geïnformeerd regelgevingsbeleid in de crypto-ruimte.

Een spot Bitcoin ETF is een voorloper van een overvloed aan innovatieve financiële producten en diensten die zich op de grens bevinden tussen traditionele financiën en cryptocurrencies, waardoor de horizon wordt vergroot voor wat mogelijk is binnen het crypto-ecosysteem.

Opgestelde liquiditeitspools

Nu er 11 spot Bitcoin ETF’s op de markt zullen komen – en miljarden aan activa die al gereed zijn voor hun debuut – hebben liquiditeitsverschaffers en marktmakers zich ijverig voorbereid. Verwacht wordt dat de liquiditeitsprogramma’s en natuurlijke afdekkingen van de NYSE voor marktmakers zullen zorgen voor een dynamische en liquide markt.

Samenwerking BlackRock en Coinbase

BlackRock is, via het partnerschap met Coinbase, klaar om een aanzienlijke impact te hebben op deze nieuwe markt. Hoewel specifieke cijfers over de activa onder beheer voor zijn Bitcoin ETF niet openbaar zijn gemaakt, is er een opmerkelijke startinvestering van $100.000 gedaan, wat de langetermijnbetrokkenheid van het bedrijf bij deze onderneming onderstreept.