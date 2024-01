De S&P 500 zou donderdag in het rood kunnen openen, nadat het Bureau of Labor Statistics zei dat de inflatie in december meer was gestegen dan verwacht.

S&P 500 vindt weerstand op het 4.800-niveau

Vergeleken met een jaar geleden stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten vorige maand met 3,4% – ruim boven de schatting van Dow Jones van 3,2%.

De gegevens zouden het voor de benchmarkindex moeilijker kunnen maken om naar boven te breken, aldus Jason Hunter, hoofd technische strategie bij JPMorgan. Een dag eerder zei hij bij CNBC’s “Closing Bell”:

Er is kanaalweerstand, Fibonacci-zwaaidoelstellingen … allemaal geclusterd rond het 4.800-gebied. We vermoeden dat dit op de korte termijn een steun voor de S&P 500 zal blijven.

CPI



Quick analysis: This report changes nothing.



98% of core CPI increase came from services

69% of that came from shelter



Shelter starts biting hard this spring. pic.twitter.com/w7IH0bfbE2 — Warren Pies (@WarrenPies) January 11, 2024

Over de maand heen stegen de consumentenprijzen donderdag met 0,3%, tegenover een verwachte stijging van 0,2%.

Het banenrapport van vorige week was ook roodgloeiend

Exclusief voedsel en energie steeg de zogenaamde kernconsumptieprijsindex (CPI) dit jaar met 3,9% – ook warmer dan de economen hadden voorspeld voor een stijging van 3,8%.

De kernwaarde kwam echter overeen met de schattingen voor de maand. Toch blijft Jason Hunter van JPM voorzichtig, aangezien er zelfs in een bullmarkt vaak sprake is van een “periode van consolidatie”.

Vorige week zei het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics dat de niet-agrarische loonlijsten in december veel meer stegen dan verwacht.

Maar Josh Brown, CEO van Ritholtz Wealth Management, is ervan overtuigd dat de Nasdaq Composite niet overbought is en dat het momentum in die index de komende weken zou kunnen aanhouden.