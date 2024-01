Crypto-onderzoeksbureau deelt extreem bearish vooruitzichten voor Cardano (ADA)

Nu cryptocurrencies een nieuwe opleving zien na de dalingen van de afgelopen week, heeft K33 Research extreem bearish vooruitzichten voor Cardano (ADA).

Volgens de laatste visie zegt het platform dat Cardano ‘in irrelevantie zou kunnen afglijden’. Het onderzoeksrapport verwijst als voorbeeld naar de markttrajecten van IOTA, NEO en EOS.

In het rapport ‘Why you Should Sell Cardano (ADA)’ wijst het onderzoeksbureau op verschillende factoren als redenen waarom de cryptocurrency langzaam in de vergetelheid zou kunnen ‘bloeden’.

Cardano “nergens voor gebruikt”

Volgens K33 Research ontplooit het netwerk van Cardano geen enkele betekenisvolle activiteit en dit zou de grootste reden kunnen zijn dat ADA uiteindelijk geen waarde meer heeft. Een blockchain-platform, met name een smart contracts-netwerk zoals Cardano, heeft zijn eigen token nodig om praktisch gebruik te kunnen maken, merkte Anders Helseth, hoofd onderzoek bij K33 op.

Dit lijkt niet het geval te zijn voor ADA, betoogde Helseth. Hoewel sommige tegenargumenten zouden kunnen wijzen op de 90.000 dagelijkse transacties, zijn dit volgens hem blockchain-transacties en geen ‘zinvolle transacties’.

“Er is niets anders aan de hand in het Cardano-netwerk dan uitwisselingsoverdrachten en een groep zakhouders die blockchain-activiteit verzinnen”, merkte hij op.

Wat zegt de stablecoin-situatie van Cardano?

Afgezien van blockchain-gegevens en handelsuitwisselingen is er geen extern bewijs van ‘echte activiteit’. Daarnaast is er de stablecoin-situatie van Cardano. De belangrijkste stablecoins van Tether en Circle – USDT en USDC – staan niet op Cardano.

In plaats daarvan zijn er alleen door Cardano gedekte stablecoins, die momenteel worden gewaardeerd op 76 cent per dollar. Het onderzoeksbureau zegt dat dit “een ander woord voor niets” is, vooral voor DeFi. Volgens het rapport heeft Cardano een geweldige geschiedenis en verhaal, maar geen grip. Er wordt slechts een groots idee verkocht aan nieuwe ADA-houders, maar de toekomst is somber.

“Ada heeft zich niet in lijn met andere ‘sterkere’ smart contracttokens ontwikkeld toen de markten zijn verbeterd, wat een sterke indicator is van een stervend token”, meende Helseth.

Hij suggereert dat ADA te maken heeft met een scenario waarin het ‘na verloop van tijd waardeloos wordt’. Het is een traject dat vergelijkbaar is met dat van andere altcoins, waaronder IOTA, NEO en EOS. Veel projecten met dit perspectief groeien aan door technologische upgrades of belangrijke aankondigingen van samenwerkingen, maar verdwijnen snel omdat er niets belangrijks uit voortkomt.

Why you should sell all your ADA (Cardano)



The Cardano network’s complete lack of meaningful activity will make the Ada token worthless over time.



Read the full reasoning on K33 Research 👇https://t.co/jji0yfJDky — K33 Research (@K33Research) January 15, 2024

Betekent dit dat ADA uit de top 10-ranglijst kan vallen en in de achtertuin kan verdwijnen?

Volgens gegevens van CoinGecko bereikte de prijs van Cardano in september 2021 een recordhoogte van $3,09. Maar ondanks de winst van 53% in het afgelopen jaar blijft de huidige waarde van ADA meer dan 82% van het hoogste punt ooit.

De cryptocurrency handelde op het moment van schrijven rond de $0,53.