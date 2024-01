Vanochtend maakte Duitsland zijn laatste inflatiecijfers bekend, inclusief de CPI jaar-op-jaar voor 2023 en maand-op-maand voor november 2023.

Uit de cijfers bleek dat de inflatie in december 2023 op jaarbasis met 3,7 procent was gestegen, en dat de Duitse geharmoniseerde consumentenprijsindex vanaf november 2023 ook met 3,8 procent op jaarbasis en met 0,2 procent op maandbasis was gestegen.

In lijn met de verwachtingen

De prognoses voor de inflatiecijfers van vandaag waren somber maar wel verwacht: het Duitse Statistisches Bundesamt voorspelde voor 2023 een inflatie van ongeveer 3,7 procent op jaarbasis. Dat is aanzienlijk hoger dan de 3,2 procent in 2022.

De maand-op-maandcijfers van december geven echter aantoonbaar een nauwkeuriger inzicht in de vraag waar de inflatie zich momenteel bevindt in Europa’s grootste land gemeten naar het bbp. Maar ook deze cijfers gingen omhoog: 0,1 procent voor december 2023, vergeleken met -0,4 procent in november.

De trieste betekenis van de Duitse CPI-cijfers

Als Europa’s grootste en belangrijkste economie doet Duitsland er altijd toe, maar misschien zijn ze op dit moment zelfs nog belangrijker.

Een stijging van de inflatie betekent doorgaans minder koopkracht voor consumenten, wier uitgaven (of het gebrek daaraan) een directe impact hebben op de economie.

Volgens de Europese Commissie zal de werkloosheid in zowel 2024 als 2025 naar verwachting marginaal stijgen tot 3,2 procent. De inflatie zou in 2024 uitkomen op 3,1 procent – een stuk lager dan de cijfers van vanochtend.

Als Duitsland de inflatie dit jaar niet onder controle kan krijgen, loopt het land het risico later dit jaar in een stagflatie terecht te komen – en mogelijk de rest van Europa mee te sleuren.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de renteverlagingen waar iedere consument in Europa zo naar verlangt, naarmate de inflatie hoger wordt, alleen maar verder buiten bereik zal raken.