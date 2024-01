Stellar, Polkadot of Rebel Satoshi voor de grootste winsten in 2024?

Nu de bullishness terugkeert op de markt, zijn beleggers op zoek naar de beste crypto die ze kunnen kopen voor aanzienlijke winsten in 2024. Terwijl Stellar (XLM) en Polkadot (DOT) de reeds gevestigde beste altcoins zijn, komt Rebel Satoshi ($RBLZ) naar voren als een nieuwe mededinger. Laten we kijken naar de details om te begrijpen waarom experts $RBLZ hebben verkozen boven bekende altcoins zoals XLM en DOT.

Stellar blijft achteruitgaan ondanks markteuforie en ecosysteemgroei

Hoewel de markt in januari 2024 enorme kracht heeft getoond, heeft de Stellar-prijs slecht gepresteerd. Vanaf een hoogtepunt van $0,133 op 2 januari is de alt substantieel gedaald en verloor 10,5% om op 14 januari tegen $0,119 te worden verhandeld. De groei rond het ecosysteem van Stellar is er ook niet in geslaagd de alt hoger te duwen.

Op 6 januari bracht het project bijvoorbeeld een optimistisch rapport uit met de titel Blockchain as a Means to Broaden Digital Financial Inclusion. Op 11 januari liet Stellar zien hoe zijn Stellar Aid Assist-programma mensen empowert. Afgezien van deze ontwikkelingen is de goedkeuring van de BTC Spot ETF er niet in geslaagd de prijs van XLM vooruit te helpen.

Als gevolg hiervan zijn experts van mening dat het XLM-token verder zal dalen. Ze voorspellen dat de prijs in de komende sessies onder de $0,110 zal dalen.

Polkadot verliest winst en keert terug naar bearish gebied

De prijs van DOT verwelkomde 2024 met optimisme toen deze op 2 januari steeg naar een hoogtepunt van $8,74. Toen de markt corrigeerde, was het token echter ook getuige van een daling. Op 8 januari was de Polkadot met 23,6% gedaald naar $6,67. Toen de BTC Spot ETF op 10 januari goedkeuring kreeg, stuiterde de prijs van DOT echter ook.

Polkadot steeg met 28% naar $8,54 op 11 januari, voordat hij opnieuw daalde. De digitale munt is met 12,7% gedaald en wordt rond de $7,45 verhandeld. Deze op zijn kop staande prijsactie voor DOT heeft plaatsgevonden ondanks de groei in het ecosysteem van Polkadot. StellaSwap kondigde bijvoorbeeld op 12 januari het DOT Ignite aan, een liquiditeitsprogramma op het Moonbeam Network.

🎉 DOT Ignite is coming to @MoonbeamNetwork! 🔥



Starting next week, we're launching a liquidity program with @AcalaNetwork & @BifrostFinance to ignite excitement for @Polkadot's top LSDs! ✨



Here's a chance to put your $DOT in action & help secure the network 👇🧵#DOTIgnite pic.twitter.com/g2Pj22KJ0p — StellaSwap ☄️- Top DEX on Polkadot (@StellaSwap) January 12, 2024

Deskundigen voorspellen echter dat de prijzen van Polkadot de komende maanden nog verder onder de $7 zullen dalen.

Rebel Satoshi stijgt 120% tijdens de lopende presale

Rebel Satoshi is een meme-coin project geïnspireerd door Satoshi Nakamoto en Guy Fawkes. Het heeft tot doel een revolutie in de markt teweeg te brengen en de centralisatie van de markt uit te dagen. De opstand van Rebel Satoshi wordt veroorzaakt door de gemeenschap van Recusant-leden.

Rebel Satoshi bouwt een ecosysteem dat bestaat uit een Rebels Artefact Vault, een staking pool en een play-to-earn game. De sleutel tot het ecosysteem is het ERC-20-standaard $RBLZ-token. Rebel Satoshi mikt op een marktkapitalisatie van $100 miljoen voor het $RBLZ-token.

De $RBLZ-presale is de Monarchs Round 4 binnengegaan voor $0,022 per token. Ondertussen is de prijs vanaf het begin van de presale met 120% gestegen tot de huidige waarde. Tegen de tijd dat de presale eindigt, zal $RBLZ met 150% stijgen naar $0,025 per token. Het project zal het token op de belangrijkste DEX’s vermeld worden voor handel in februari.

Daarom beschouwen experts het $RBLZ-token als de beste crypto om in te investeren voor topwinsten in 2024.

Bezoek voor de laatste updates en meer informatie de officiële Rebel Satoshi presale website of neem contact op met Rebel Red via Telegram.