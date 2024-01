De wisselkoers van het paar USD/JPY heeft dit jaar een sterke opwaartse trend doorgemaakt, terwijl de Amerikaanse dollarindex (DXY) en Japanse aandelen omhoog gingen. Het pair steeg donderdag naar een hoogste punt van 148, het hoogste punt sinds 1 december. Deze is met ruim 5% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

Stijging van de Amerikaanse dollarindex

Het paar USD/JPY herstelde de afgelopen dagen, omdat investeerders zich concentreerden op de recente economische cijfers uit de VS en de implicaties voor de markt. Uit eerder deze maand vrijgegeven gegevens bleek dat de economie meer dan 200.000 mensen creëerde, terwijl het werkloosheidspercentage op 3,7% bleef. De loongroei was krachtig en steeg gedurende de maand met ruim 4%.

Vorige week onthulde een afzonderlijk rapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS) dat de inflatie in december stabiel bleef. De totale consumentenprijsindex (CPI) steeg van 3,2% in november naar 3,4% in december, terwijl de kern-CPI met 3,8% steeg. Deze cijfers waren veel hoger dan de doelstelling van de Federal Reserve van 2,0%.

Uit de woensdag gepubliceerde detailhandelsverkopen bleek dat de uitgaven in december bleven stijgen, zelfs toen de inflatie stabiliseerde. Deze cijfers betekenen dus dat de Federal Reserve de rente in de eerste helft van het jaar waarschijnlijk stabiel zal blijven houden op het hoogste niveau in 22 jaar. Na de bijeenkomst in december begonnen de meeste analisten een renteverlaging in maart te voorspellen.

De verandering in de verwachtingen verklaart waarom de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar $103,35 is gestegen, terwijl de Amerikaanse obligatierente boven de 4% ligt. Op dezelfde manier zijn de Amerikaanse aandelen gedaald, waarbij de Dow Jones- en Nasdaq 100-index dit jaar hun hoogtepunten hebben verloren.

De koers van USD naar JPY is ook gestegen vanwege de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Donderdag heeft het Pakistaanse leger Iran getroffen, terwijl het Amerikaanse leger opnieuw de Houthi-rebellen heeft getroffen. In de meeste gevallen neigt de Amerikaanse dollar te stijgen als er geopolitieke risico’s bestaan.

Bank van Japan in beeld

De grootste katalysator voor de koers van het paar USD/JPY in 2024 zal de Bank of Japan (BoJ) zijn, die naar verwachting haar rentebeleid zal veranderen. De meeste economen verwachten dat de BoJ later dit jaar zal besluiten de rente te verhogen, waarmee ze een einde zal maken aan de al jaren bestaande negatieve rente.

De BoJ is de enige centrale bank die wereldwijd negatieve rentetarieven heeft gehandhaafd, ook al is de inflatie in het land gestegen. Wanneer het statistiekbureau vrijdag zijn besluit publiceert, verwachten de meeste economen dat uit de gegevens zal blijken dat de kern-CPI in december met 2,3% is gestegen, na een stijging met 2,5% in de voorgaande maand. De BoJ heeft een inflatiedoelstelling van 2,0%.

De Japanse yen heeft het moeilijk gehad, zelfs toen de vraag naar aandelen enorm steeg, waarbij de Nikkei 225- en Topix-indices op het hoogste punt in meer dan drie decennia stonden.

USD/JPY voorspelling

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD ten opzichte van de JPY de afgelopen dagen een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het heeft onlangs de belangrijkste weerstand op 145.08 (hoog op 30 juni) omgezet in support. Het heeft ook het 50-daags voortschrijdend gemiddelde overschreden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator naar boven wijzen.

Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven stijgen nu kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op 151.87, het hoogste punt op 17 november.