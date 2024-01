Bitcoin ETF’s veroorzaken waanzin bij beleggers, maar zal het momentum aanhouden?

De recente lancering van een nieuwe reeks Amerikaanse bitcoin exchange-traded funds (ETF’s) heeft aanzienlijke aandacht van beleggers getrokken. Het markeert een belangrijk moment op de cryptomarkt.

In slechts de eerste drie handelsdagen hebben beleggers een opmerkelijke $1,9 miljard in negen nieuwe ETF’s geïnjecteerd die de spotprijs van bitcoin volgen.

Deze robuuste instroom overtreft de initiële prestaties van eerdere baanbrekende ETF’s en zet een veelbelovend maar onzeker traject uit voor deze nieuwe financiële instrumenten.

Achtergrond en lanceringssucces

Bitcoin ETF’s vertegenwoordigen een cruciale ontwikkeling in de integratie van cryptocurrency in de reguliere financiële markten. Op de goedkeuring en lancering is lang gewacht door beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan bitcoin zonder de complexiteit van direct eigendom van cryptocurrency.

Het succes van de nieuwe ETF’s overtreft de ProShares Bitcoin Strategy ETF, die in de eerste drie dagen van 2021 een recordbedrag van $1,2 miljard ophaalde, en zelfs de SPDR Gold Shares ETF, die na de lancering in 2004 $1,13 miljard ophaalde.

Deze sterke eerste reactie duidt op een aanzienlijke belangstelling onder beleggers voor bitcoin-gerelateerde producten, wat wijst op vertrouwen in de toekomst van de cryptocurrency.

Marktreactie en de prestaties van Bitcoin

Ondanks de enthousiaste reactie van de markt op deze ETF’s is de prijs van bitcoin sinds hun lancering op 11 januari met ruim 8% gedaald. Deze daling volgt op een rally die wordt aangewakkerd door het vooruitzicht op de goedkeuring van de ETF’s door de SEC.

De reactie van de markt weerspiegelt de inherente volatiliteit van bitcoin en het voorzichtige optimisme rond deze nieuwe beleggingsvehikels. De duurzaamheid van de instroom blijft onzeker, omdat marktdeelnemers inschatten of de interesse in deze ETF’s zal aanhouden te midden van de beruchte prijsschommelingen van de cryptocurrency.

Andrey Stoychev van Prime Brokerage, Nexo, zegt:

Op het macrofront zal de aantrekkingskracht van Bitcoin op de proef worden gesteld wanneer de Fed de rente gaat verlagen, waardoor de deur wordt geopend voor toegankelijker financiering en, bij uitbreiding, een honger naar risicovolle activa, zoals aandelen en digitale activa. Historisch gezien heeft Bitcoin veel positief nieuws gekregen van de Fed, wat op zijn beurt altijd activiteit van particuliere en institutionele beleggers heeft aangetrokken.

Vergoedingsstructuren en concurrentielandschap

De vergoedingenstructuur is een cruciale factor in de aantrekkelijkheid van deze nieuwe ETF’s. Met kosten variërend van 0,19% tot 0,39% bieden ze een kosteneffectievere optie vergeleken met bestaande producten zoals de Grayscale Bitcoin Trust, die een vergoeding van 1,5% in rekening brengt.

BlackRock en Fidelity, die een aanzienlijke instroom hebben aangetrokken, hebben concurrerende vergoedingsstrategieën geïmplementeerd om marktaandeel te veroveren. Deze agressieve prijsstelling, gecombineerd met sterke merkherkenning, heeft hen gunstig gepositioneerd ten opzichte van concurrenten op de snelgroeiende bitcoin ETF-markt.

Crypto-analist en Blockchain-consulent Anuj Chaudhary zegt:

De acceptatie van cryptocurrencies door instellingen heeft tot een tweezijdig debat geleid. Sommigen beweren dat institutionele adoptie cruciaal is voor het legitimeren van cryptocurrencies en het vergroten van hun populariteit. Ironisch genoeg beweren Bitcoin-maximalisten dat Bitcoin ETF’s problemen opleveren voor Bitcoin zelf, decentralisatie en de strijd tegen institutionele controle. Op de beurs verhandelde Bitcoin-fondsen zijn nu werkelijkheid geworden en de grootste investeerders van Wall Street hebben zich officieel aangesloten bij de digitale activaruimte. Alleen al op de eerste dag hadden deze ETF’s een handelsvolume van meer dan $6 miljard, waarbij de ETF van Greyscale bijna het record brak voor de meest verhandelde ETF bij zijn debuut. Een paar dagen later zag Greyscale’s Bitcoin ETF een uitstroom van fondsen. Dit toont de vraag aan onder particuliere beleggers in gereguleerde markten die op zoek zijn naar waardeopslag en bescherming tegen inflatie, en dit geldt niet voor degenen die op zoek zijn naar ‘snelle rijkdom’.

Toekomstperspectieven en institutionele adoptie

De toekomst van deze bitcoin ETF’s hangt af van hun vermogen om duurzame belangstelling te wekken van zowel particuliere als institutionele beleggers. Hoewel hun aanvankelijke succes opmerkelijk is, ligt de uitdaging in het veiligstellen van de instroom op lange termijn en acceptatie als basisbestanddeel van gediversifieerde beleggingsportefeuilles.

Vooral de institutionele adoptie zal een belangrijke mijlpaal zijn, die potentieel stabiliteit en volwassenheid voor de markt kan opleveren. De komende zes maanden zullen van cruciaal belang zijn om te bepalen hoe deze ETF’s passen in bredere beleggingsstrategieën en of ze de hindernissen van de volatiliteit van bitcoin en het toezicht van de toezichthouders kunnen overwinnen.

Stojchev voegt toe:

De halving is het volgende grote ding waar iedereen aan denkt nu de goedkeuring van spot-ETF’s is gedaan en afgestoft. Als de vraag naar blootstelling aan Bitcoin via ETF’s aanhoudt, zijn het de basiswetten van vraag en aanbod die een rol gaan spelen. Dit is vooral opmerkelijk na de vermindering van 50% in het aanbod van vers gedolven BTC als gevolg van de Bitcoin-halvering. Deze factoren zouden een aanhoudende belangstelling voor Bitcoin rechtvaardigen, wat zou leiden tot een voortdurende kapitaalstroom naar de nieuw geïntroduceerde ETF’s.

De lancering van de nieuwe Amerikaanse bitcoin ETF’s markeert een keerpunt in de reis van cryptocurrency naar mainstream acceptatie. Hun aanvankelijke succes weerspiegelt een groeiende belangstelling van beleggers voor blootstelling aan bitcoin via traditionele beleggingsvehikels.

De weg die voor ons ligt is echter beladen met onzekerheden met betrekking tot marktacceptatie, uitdagingen op regelgevingsgebied en de inherente volatiliteit van Bitcoin. Terwijl deze ETF’s door het complexe financiële landschap navigeren, zullen hun prestaties niet alleen het beleggerssentiment bepalen, maar mogelijk ook de rol van cryptocurrencies in de bredere beleggingswereld herdefiniëren.

Tot slot zegt Chaudhary:

Interessant genoeg is BlackRock begonnen met het laden van de BTC-tassen. Trends waar we in de nabije toekomst op moeten letten zijn de Bitcoin-bezit van BlockRock, de aanstaande halving van Bitcoin en de wereldwijde crypto-regulering.