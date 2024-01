Sony annuleert fusieplannen van $10 miljard met Zee in India, juridische strijd dreigt

De Japanse Sony Group heeft de beslissing genomen om zijn plannen voor een fusie van $10 miljard met het Indiase Zee Entertainment (ZEE.NS) op te geven, wat de weg vrijmaakt voor een juridische confrontatie tussen de twee bedrijven omdat ze er niet in zijn geslaagd een deal af te ronden die op het punt stond opnieuw vorm te krijgen.

De ineenstorting van deze ambitieuze fusie, gericht op het creëren van een mediamacht op de Indiase markt die hongerig is naar inhoud, heeft voor een nieuw niveau van onzekerheid gezorgd voor tv-zender Zee, vooral omdat de concurrentie in de sector blijft toenemen.

Disney (DIS.N) heeft de kans gegrepen en probeert nu actief de Indiase bedrijven samen te voegen met de media-activa van miljardair Mukesh Ambani’s Reliance (RELI.NS), met als doel een van India’s grootste entertainment imperiums te vormen.

Sony noemde in een officiële verklaring onvervulde ‘sluitingsvoorwaarden’ als reden voor het mislukken van de fusie, ondanks hun ‘goede trouw gesprekken’ met Zee. De bedrijven konden geen overeenstemming bereiken over het verlengen van de deadline, die was vastgesteld op 21 januari.

SONY CORP PRESS RELEASE



Zee Sony Merger Deal Called Off



No extension, termination notice sent by Sony to Zee Ent pic.twitter.com/fALXHads9e — Yatin Mota (@YatinMota) January 22, 2024

De reactie van Sony

Copy link to section

Sony uitte haar teleurstelling en verklaarde: “Na meer dan twee jaar onderhandelen zijn we buitengewoon teleurgesteld… We blijven ons inzetten om onze aanwezigheid in deze levendige en snelgroeiende markt te vergroten.”

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De reactie van Zee

Copy link to section

In reactie hierop liet Zee de Indiase beurzen weten dat Sony 90 miljoen dollar aan beëindigingsvergoedingen eist wegens vermeende schendingen van de fusieovereenkomst en een beroep doet op arbitrage voor voorlopige noodhulp. Zee ontkent met klem alle claims van Sony en is van plan passende juridische stappen te ondernemen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hoewel noch Sony noch Zee specifieke details verstrekten over de onvervulde voorwaarden, werd de fusie geconfronteerd met een cruciaal obstakel bij het bepalen wie het gecombineerde bedrijf zou leiden. Zee had CEO Punit Goenka als leider voorgesteld, maar Sony uitte zorgen nadat Goenka het onderwerp werd van een onderzoek door de Indiase marktregulator.

Zee maakte maandag echter duidelijk dat Goenka had ingestemd met aftreden in het belang van de fusie.

Vorig jaar heeft de Securities and Exchange Board van India Goenka uitgesloten van het bekleden van bestuursfuncties bij een beursgenoteerd bedrijf, op grond van zijn betrokkenheid bij het doorsluizen van Zee’s fondsen naar andere beursgenoteerde entiteiten binnen de groep.

Goenka ontkende de beschuldigingen en een Indiaas tribunaal hief het verbod in oktober op, met de voorwaarde dat hij zou meewerken aan eventuele onderzoeken van de toezichthouders.

Goenka, die de feestelijke opening bijwoonde van een Lord Ram-tempel in de Indiase stad Ayodhya, interpreteerde de ineenstorting van de Sony-deal als “een teken van de Heer” en sprak zijn toewijding uit om zijn bedrijf te versterken ten behoeve van de belanghebbenden.

Dalende inkomsten van Zee

Copy link to section

Zee wordt momenteel geconfronteerd met problemen met afnemende advertentie-inkomsten en verminderde kasreserves, die in de zes maanden eindigend op 30 september zijn gedaald tot 2,48 miljard roepies, vergeleken met 5,88 miljard roepies een jaar eerder.

Ondanks dat er “eenmalige en terugkerende kosten” zijn gemaakt ter voorbereiding op de Sony-deal, zal Zee de focus nu verleggen naar het evalueren van zowel organische als niet-organische groeimogelijkheden.

Met een divers portfolio aan kanalen met nieuws en entertainment in het Hindi en andere talen is Zee al jaren een begrip in India. Het werd in 1992 opgericht door Subhash Chandra, de vader van Goenka, vaak de “vader van de Indiase televisie” genoemd.

Het mislukken van de fusie tussen Zee en Sony wordt gezien als een teleurstelling voor de aandeelhouders, omdat deze het potentieel had om de dynamiek in de sector aanzienlijk te veranderen, aldus Hetal Dalal, President en Chief Operating Officer van Institutional Investor Advisory Services.

Sony verwacht geen materiële impact op de jaareinderamingen voor maart, omdat de fusie niet in de vooruitzichten was verwerkt.

De aandelen van Zee zijn met ongeveer 8% gedaald sinds de fusie aanvankelijk werd aangekondigd in september 2021.