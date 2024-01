Terraform Labs vraagt Chapter 11-bescherming aan, nieuwe meme-coin stijgt in presale

Terraform Labs, ooit een kracht in de cryptowereld, heeft officieel het faillissement van Chapter 11 aangevraagd, wat schokgolven door het digitale activalandschap veroorzaakte. Tegelijkertijd staat het Memeinator-project centraal en wint het aan momentum met de MMTR-token presale.

Deze combinatie van financiële uitdagingen en nieuwe stijgende tokens markeert een cruciaal moment in de crypto-sfeer.

Terraform Labs Chapter 11 faillissementsaanvraag

Terraform Labs, het geesteskind achter het inmiddels ter ziele gegane TerraUSD (UST), heeft officieel een faillissementsbescherming aangevraagd volgens Chapter 11 in de Verenigde Staten van Amerika. In de indiening heeft het bedrijf geschatte schulden en bezittingen bekendgemaakt, variërend van $100 miljoen tot $500 miljoen.

De aanvraag, ingediend bij de United States Bankruptcy Court voor het District of Delaware, vormt het hoogtepunt van de tumultueuze reis die het eens zo prominente ecosysteem van Terra heeft doorgemaakt sinds de ineenstorting van de TerraUSD (UST) stablecoin.

Activa en passiva van Terraforms Labs

De gerechtelijke documenten onthullen de financiële druk waarmee Terraform Labs wordt geconfronteerd, waarbij een aanzienlijk aantal verplichtingen en activa wordt genoemd.

De CEO van het bedrijf, Chris Amani, erkende de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd en sprak zijn vertrouwen uit in de veerkracht van de Terra-gemeenschap. Amani merkte op: “We hebben al eerder aanzienlijke uitdagingen overwonnen en, tegen alle verwachtingen in, overleefde het ecosysteem en groeide het zelfs op nieuwe manieren na de depeg.”

Deze ongekende stap volgt met name op een turbulente periode voor Terraform Labs, met aanhoudende juridische strijd, de ineenstorting van Terra Money in 2022 en de arrestatie en veroordeling van mede-oprichter Do Kwon in Montenegro in 2023.

Doe het proces van Kwon en de betrokkenheid van de SEC

Do Kwon, ook wel bekend als Kwon Do-hyung, wordt geconfronteerd met een uitgesteld fraudeproces dat is verplaatst naar 25 maart 2024, na uitstel dat is verleend door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De aanklachten vloeien voort uit de ineenstorting van Terra Money, waarbij aanvankelijk in februari 2023 civiele rechtszaken werden aangespannen tegen Terraform Labs en Kwon.

De SEC beweert dat er sprake is van “cryptovalutafraude ter waarde van meerdere miljarden dollars” die verband houdt met UST- en Terra (LUNA)-tokens. De arrestatie van Kwon in Montenegro en de daaropvolgende uitleveringsverzoeken van zowel de VS als Zuid-Korea hebben de juridische procedure ingewikkelder gemaakt, waarbij geruchten de ronde doen over mogelijke straffen in beide landen.

Naast Zuid-Korea en de VS werden eind 2023 ook Terraform Labs en Do Kwon aangeklaagd voor een class action-rechtszaak in Singapore.

Conclusie

Terwijl de juridische procedure zich ontvouwt, blijft het lot van Terraform Labs onzeker, waardoor de Terra-gemeenschap in afwachting blijft.

Ondertussen zorgt de MMTR-token presale van Memeinator voor een nieuwe golf van opwinding, die de veerkracht en innovatie laat zien die aanwezig is in de cryptowereld. Zowel investeerders als liefhebbers kijken met grote belangstelling toe hoe deze contrasterende verhalen zich afspelen op het digitale toneel.