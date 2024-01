Wereldwijd crypto-bezit steeg met 34% tot 580 miljoen: rapport van Crypto.com

Cryptocurrency blijft een grotere acceptatie zien naarmate meer mensen de activaklasse aan hun bezit toevoegen. In 2023 steeg het aantal crypto-bezitters met ongeveer 34%, van 432 miljoen naar 580 miljoen tegen het einde van het jaar.

Onderzoekers en analisten van crypto-uitwisselingsplatform Crypto.com deelden details van deze groei in een rapport dat op 19 januari 2024 werd gepubliceerd.

Wereldwijd crypto bezit gestegen tot 580 miljoen. Bron: Crypto.com

Zoals Invezz in mei vorig jaar benadrukte, was Azië een van de regio’s waar een groter crypto-adoptieniveau werd waargenomen. Ook Afrika en Latijns-Amerika hebben de afgelopen jaren aanzienlijke groeicijfers laten zien.

Aantal BTC-eigenaren stijgen tot 296 miljoen

Volgens Crypto.com is het aantal Bitcoin-houders met 33% gestegen – van 222 miljoen aan het begin van het jaar tot 296 miljoen in december.

De vlaggenschip cryptocurrency, waarvan de prijs het hele jaar door aanzienlijk is gestegen, is goed voor meer dan de helft van alle cryptocurrency-houders. Uit het rapport van Crypto.com bleek dat BTC-houders eind 2023 51% van de wereldwijde aantallen crypto-eigendom voor hun rekening namen.

Ondertussen bedroeg het totale aantal houders van Ethereum wereldwijd ongeveer 124 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 39% in de twaalf maanden tot eind december 2023.

Het aantal ETH-houders bedroeg in januari van dat jaar ongeveer 89 miljoen. De stijging zorgde ervoor dat de mondiale houders van de op een na grootste cryptocurrency ter wereld qua marktkapitalisatie 21% van het wereldwijde aantal crypto-bezitters bereikten. Ongeveer 40,9% van de BTC-eigenaren bezat op het moment van het onderzoek ook ETH.

“Zoals gezegd kende de adoptie van zowel BTC als ETH een opvallende stijging in het vierde kwartaal van 2023, omdat de opwinding over de ontwikkelingen in de Bitcoin- en Ether ETF-ruimte groeide. Gedurende de periode kenden de prijzen van BTC en ETH een aanzienlijke stijging, waarbij ze kortstondig respectievelijk het niveau van $44.000 en $2.400 bereikten. Tegelijkertijd werden BRC-20 en inscripties aanzienlijk populair, wat ook een breed scala aan investeerders en enthousiastelingen aantrok”, aldus Crypto.com in het rapport.

Ontwikkelingen die ook hebben bijgedragen aan de toename van het wereldwijde crypto-bezit zijn onder meer de Shanghai-upgrade van Ethereum. De maandelijkse groeicijfers voor april en mei 2023 bedroegen respectievelijk 5,1% en 6,7%.