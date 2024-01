Stellantis NV (BIT: STLAM) heeft dinsdag plannen aangekondigd om leiderschap in bedrijfsvoertuigen na te streven. De aandelen staan op het moment van schrijven nog steeds in het rood.

Dit is wat CEO Tavares vandaag zei

De oude autofabrikant zal op zoek gaan naar kansen in Azië en blijven voortbouwen op haar ‘Pro One’-initiatief in Noord-Amerika om de voetafdruk in bedrijfsvoertuigen uit te breiden.

We hebben nog een paar jaar nodig, tegen het einde van het businessplan van 2030 hebben we het potentieel om marktleider te worden.

Carlos Tavares – de CEO van Stellantis maakte bovenstaande opmerking tijdens een persconferentie in Atessa, Italië. De nieuwe serie zal worden vervaardigd in vijftien fabrieken verspreid over vijf continenten, voegde hij eraan toe.

Wall Street heeft momenteel een consensus- koopadvies voor ‘STLAM’ dat bijna 10% lager is dan het hoogste punt van medio december op het moment van schrijven.

Stellantis is marktleider op het gebied van lichte bedrijfsvoertuigen in Europa

Stellantis onthulde in oktober zijn bedrijfsvoertuigenstrategie of het Dare Forward 2030-plan.

De autogigant is marktleider op het gebied van lichte bedrijfsvoertuigen in Europa met een marktaandeel van meer dan 30%. In 2023 verkocht het wereldwijd 1,8 miljoen bedrijfsvoertuigen – een stijging van 12% op jaarbasis.

Stellantis wil dat tegen 2030 minstens de helft van zijn jaaromzet uit de verkoop van bedrijfsvoertuigen komt, bevestigde CEO Carlos Tavares dinsdag op een persconferentie.

Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat het Europese bedrijf een deal heeft getekend voor 250.000 voertuigen met Sixt. Verwacht wordt dat Stellantis de financiële kwartaalresultaten in de derde week van februari zal publiceren.