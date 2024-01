Vandaag (25 januari 2024) heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het meest recente rentetarief voor de eurozone vastgesteld.

Tientallen marktexperts, om nog maar te zwijgen van de miljoenen Europeanen die krap bij kas zitten en moeite hebben om onder straffende hoge rentes geld uit te geven, hopen dat ECB-president Christine Lagarde vandaag een renteverlaging zal aankondigen.

Europa is ‘fragiel’

Volgens Ruslan Lienkha, hoofd markten bij fintechplatform YouHodler, is die hoop echter tevergeefs.Het is vandaag de dag zeer onwaarschijnlijk dat de ECB überhaupt enige verandering in het monetaire beleid zal doorvoeren.

De ECB zal de rente waarschijnlijk ongewijzigd laten. Door de nog steeds hoge inflatie lijkt de doelstelling van twee procent relatief ver weg. Ook bestaat er enig risico op een binnenkort nog hogere inflatie, vooral vanwege twee externe factoren: de onzekerheid in de Chinese economie en de spanning in de Rode Zee, die de toeleveringsketens aanzienlijk beïnvloeden. Met deze internationale factoren moet rekening worden gehouden, aangezien zij ook het inflatieniveau in de EU zullen ondersteunen.

Lienkha omschreef de Europese economie momenteel als ‘fragiel’, waarbij de ECB geen plotselinge bewegingen durft te maken uit angst voor een uit de hand gelopen inflatie. Hij verwees ook naar de recente ‘heatmap’ van Bloomberg voor Europa, die een grimmig beeld schetst als het gaat om economisch herstel.

Bron van bovenstaande: Bloomberg Economics, PMI growth heatmap for Europe (groen- verbetering, rood- verslechtering)

Op basis van het bovenstaande verwachten wij op korte termijn geen renteverlaging. Tegelijkertijd heeft de ECB geen ruimte voor verdere renteverhogingen, omdat de economie worstelt met de huidige financieringskosten. Over het geheel genomen lijkt de situatie kwetsbaar, aangezien verschillende landen in de unie zich technisch gezien al in een recessie bevinden.

Het besluit om de rente ongewijzigd te laten, als het waar is, treedt in de voetsporen van de Canadese centrale bank gistermiddag, die een soortgelijke en verrassend agressieve toespraak hield over de noodzaak van plotselinge veranderingen op dit moment.

